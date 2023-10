“Garcia non ha la fiducia dei calciatori del Napoli” (As)

Il commento di As sulla sfiducia dei giocatori verso Garcia, il francese “non mostra le idee chiare nell’approccio, discutibili i cambi”

Questo pomeriggio De Laurentiis ha deciso di organizzare un incontro tra l’allenatore del Napoli Rudi Garcia e i vari responsabili della squadra.

Il quotidiano spagnolo As ricorda che Italiano, l’allenatore della Fiorentina, era tra i nomi più interessanti per prendere il posto di Spalletti:

“Italiano ha mostrato a De Laurentiis perché era il favorito per sostituire Spalletti. Con una Viola organizzata, aggressiva e offensiva, che ha dominato i campioni d’Italia in più occasioni della partita e ha conquistato meritatamente i tre punti”.

As ha commentato con queste parole quanto accaduto in queste ore:

“Per non scomodare l’amico Commisso, il dirigente del Napoli ha deciso di non forzare la partenza di Italiano in estate e di scommettere su García, il cui inizio è stato molto deludente. In 10 partite ufficiali, gli azzurri hanno vinto solo cinque volte e domenica, al Maradona, sono tornati a farsi notare tutti i difetti di una squadra che ha perso i principi con cui dominava lo scorso anno. Il francese non ha la fiducia dei suoi giocatori (Politano è stato il terzo a gesticolarlo durante una sostituzione, dopo Kvaratskhelia e Osimhen) e non mostra le idee chiare nell’approccio e nei cambi, che sono stati molto criticati (soprattutto quello di Osimhen, fuori al 77′).′ con 1-2 sul tabellone)”.

Per tutti i media italiani, e ora anche spagnoli, l’insicurezza e l’indecisione di Garcia influenzano le partite del Napoli. Ora a lui resta un’ultima possibilità, ma dopo la sosta ci sarà bisogno di ricostruire un’altra volta e cercare di non perdere altri punti dal Milan, ora in testa alla classifica con 21 punti.

