Garcia è ancora assolutamente in bilico (Corsport)

De Laurentiis conta di tornare quanto prima a Castel Volturno per stare vicino alla squadra e continuare a seguire il lavoro di Garcia che è ancora sotto osservazione

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non riesce a ritrovare il sorriso, prima i problemi relativi al rendimento della squadra che lo hanno visto alla ricerca di un sostituto di Rudi Garcia, poi la tegola Osimhen che lo vedrà fermo per 4-6 settimane. Il Napoli perde un giocatore in un’amichevole. Tra l’altro Osimhen per infortuni subiti in nazionale con il Napoli nelle prime stagioni ha già saltato 19 gare in azzurro (16 nel 2020-21, 3 nel 2022-23) e ora si rischia di arrivare a 25. E poi c’è ancora la Coppa d’Africa a gennaio. Alla fine De Laurentiis è davvero nero, ma nonostante tutto non ha intenzione di abbandonare la squadra, ma tornerà quanto prima a Castel Volturno per affiancare soprattuto il tecnico che non ha ancora riconquistato la fiducia, anzi è ancora a rischio esonero, come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

“Questa, però, non sarà soltanto la settimana del ritorno degli alfieri delle nazionali: a Napoli si rivedrà anche De Laurentiis. Il presidente: forse già oggi, tutto dipende dagli impegni di un’agenda sempre piena che ieri lo ha localizzato a Milano, all’assemblea di Lega, altrimenti nelle prossime ore. Per completare il processo inaugurato giovedì, dopo il caos post Fiorentina, con una squadra convalescente, demoralizzata, e un allenatore in difficoltà estrema giunto a un centimetro dall’esonero. È ancora assolutamente in bilico”.

