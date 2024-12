Il silenzio di De Laurentiis dopo l’incontro con Conte è strategico. Se vuoi Conte lo prendi (Pedullà)

La favola “Conte si è stufato di aspettare” è difficile da credere perché è impensabile ritenere che il presidente del Napoli gli abbia detto “sei uno dei tanti”.

Si parla oramai sempre più di Gasperini per la panchina del Napoli della prossima stagione, ma l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, mette inguardia, attenzione a pensare che la pista Conte sia tramontata

De Laurentiis vuole giocare a nascondino con Conte

“Aurelio De Laurentiis vuole giocare a nascondino, sapendo che stavolta non può sbagliare. Dall’incontro, l’ennesimo, con Antonio Conte di oltre dieci giorni fa il silenzio che, attenzione, può essere anche strategico. Adesso il passaparola è: aspettiamo Gasperini. Che Gasperini piaccia parecchio al Napoli non ci sono dubbi, il classico segreto di Pulcinella, ma occhio a non snobbare l’Atalanta che ha da sempre la riconoscenza, partita di andata e ritorno, dell’allenatore capace di valorizzare i talenti e di ottenere fantastici risultati. Chiaro, se dovesse vincere l’Europa League Gasp potrebbe salutare e in qualche dichiarazione della vigilia lo ha fatto intuire, ma per ora sono parole. Se vuoi Conte, lo prendi. Intanto, anche Pioli e Italiano sono in attesa. Ma la favola “Conte si è stufato di aspettare” è difficile da credere perché è impensabile ritenere che gli abbiano detto “sei uno dei tanti”. Bisogna avere pazienza. E non andar dietro alle fake news.

Il capitolo Rugani è molto più semplice: il Napoli ci ha pensato seriamente a parametro zero, ma lui aveva un discorso impostato con la Juve dallo scorso agosto. Due anni con opzione, ma è come se fosse un triennale, le firme prima del weekend perché poi Daniele sposerà la sua Michela Persico. Auguroni”.

