Lo scrive il giornalista Galetti. Contratto di 7 anni con uno stipendio più alto rispetto a quanto percepisce a Napoli. Ma il Chelsea deve effettuare qualche cessione.

Victor Osimhen è sempre più lontano dalla permanenza a Napoli. Le squadre che si sono mosse più concretamente per lui fino ad ora sono state Psg, Chelsea e Manchester United. Il nigeriano spinge per la cessione in Inghilterra, con i blues che lo hanno messo tra le priorità per la prossima estate.

Osimhen ha detto sì al Chelsea, ma il Napoli non vuole fare sconti

Secondo quanto pubblicato dal giornalista Rudy Galetti su teamtalk:

Victor Osimhen vuole il Chelsea, anche se non ci sarà Mauricio Pochettino. La dirigenza sa che il club ha bisogno di fare un enorme investimento per rafforzare l’attacco, e l’obiettivo principale rimane il centravanti nigeriano. Osimhen ha già dato la sua disponibilità per un possibile passaggio al Chelsea; dovrebbero ricamare solo l’ingaggio, poiché i blues sono disposti a dargli un oneroso stipendio e il contratto sarebbe di 7 anni. Finora, il Napoli è stato irremovibile sul fatto che non vuole ridurre il prezzo della clausola, né il pagamento a rate. Allo stesso tempo, il Chelsea deve fare mercato in uscita per potersi permettere il nigeriano.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Il Chelsea è disposto a inserire il cartellino di Lukaku nell’offerta da presentare al Napoli per Osimhen, che invece andrebbe via senza dove discutere con Aurelio De Laurentiis a fronte del pagamento della clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro. Soldi che il Chelsea potrebbe investire, ma ritrovandosi poi a gestire ancora il problema Lukaku. E poi, oggi sia Chelsea che Psg vorrebbero trattare col Napoli per provare ad abbassare la clausola per non essere costrette a versare in un’unica soluzione la somma dovuta. De Laurentiis, come detto, avrebbe comunque il problema di cercare un nuovo centravanti. Certo, Lukaku ha un ingaggio alto ma già alla Roma ha abbassato le sue pretese e percepisce meno di Osimhen (al netto…).

