Botta di vita della Bbc: Kyrgios commenterà Wimbledon “se non ritrova la forma per giocare”

Ha giocato una sola partita negli ultimi 18 mesi ma non si è mai ritirato. Ha già lavorato in commento alle Atp Finals e per Espn agli Australian Open. E’ piaciuto a tutti

Nick Kyrgios e la Bbc. Ovvero il tentativo della sobria tv pubblica inglese di rompere il muro della noia. L’australiano si unirà alla squadra di telecronisti di Wimbledon per quest’estate. Una piccola rivoluzione comunicativa. Kyrgios è pur sempre quel “cavallo pazzo” capace di offendere di tutto di più in campo (e fuori). L’anno scorso si è anche dichiarato colpevole di aver aggredito un’ex fidanzata. Pensa i conservatori inglesi…

Kyrgios – che il Telegraph definisce “il più controverso giocatore degli ultimi 10 anni” – ha giocato una sola partita negli ultimi 18 mesi per vari problemi fisici, in particolare al ginocchio e al polso. Ma non si è mai ufficialmente ritirato, tanto che la Bbc l’ha assunto con una postilla: se Kyrgios dovesse ritrovare la forma fisica in tempo per Wimbledon, sarebbe escluso dalle telecronace. “Sembra improbabile”, scrive il Telegraph.

Kyrgios ha iniziato il suo lento passaggio alla telecronaca alle Atp Finals di Torino l’anno scorso, poi ha lavorato per Espn agli Australian Open. E’ piaciuto più o meno a tutti.

