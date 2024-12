Napoli, Rrahmani colpito da una tendinopatia

Ha svolto allenamento personalizzato in palestra stamani. Osimhen e Zielinski tornano ad allenarsi in campo.

Il Napoli si sta preparando al match contro il Lecce di domenica alle 18; sarà l’ultima di campionato, in cui gli azzurri sperano in una vittoria per avere la possibilità di agguantare il nono posto. Ricordiamo che, qualora la Fiorentina vincesse la Conference League, arrivare alla nona posizione garantirebbe un posto in Europa la prossima stagione.

Rrahmani colpito da una tendinopatia

La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e circuito di forza. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Osimhen e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Per Mario Rui lavoro personalizzato in palestra. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in palestra per una tendinopatia.

Stasera ci sarà la finale di Europa League tra l’Atalanta e il Bayer Leverkusen. Una partita che il Napoli guarderà con interesse per ovvi motivi. Lo racconta Francesco Modugno, giornalista Sky:

«La guarderà certo. De Laurentiis ci ha raccontato che le guarda tutte quelle dell’Atalanta, perché gioca un buon calcio, ha buoni giocatori e un allenatore interessante. Gasperini è il candidato più forte alla panchina, quello che mette un po’ tutti d’accordo a Castel Volturno. Sarebbe una scelta che troverebbe un consenso unanime, per la quale bisogna però aspettare. Lui è sicuramente sensibile e intrigato ad un progetto Napoli, però l’Atalanta per Gasperini è qualcosa di importante e quindi è giusto aspettare. Il piano A in questo momento sembra essere soprattutto lui, ma ci sono anche delle opzioni parallele che sono Conte, Italiano, Pioli».

