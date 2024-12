Chelsea, calciatori increduli e arrabbiati dopo l’addio di Pochettino (Telegraph)

Non erano stati avvisati della situazione dalla società. Si sono sfogati nel loro gruppo WhatsApp, poiché vedevano di buon occhio sia il tecnico, sia il suo vice.

Mauricio Pochettino ha annunciato che lascerà il Chelsea a fine stagione, di comune accordo con la società. Secondo quanto riportato dal Telegraph, i calciatori sono rimasti molto sorpresi dalla decisione del tecnico, che all’ultima giornata di campionato è riuscito ad agguantare la qualificazione in Europa League per la prossima stagione.

Pochettino lascia il Chelsea, i calciatori si ribellano su WhatsApp

Anche l’ex capitano John Terry, che lavora con l’Academy del club, era dispiaciuto. I calciatori erano increduli; nel loro gruppo WhatsApp si è scatenata una chat infinita di polemiche. Pochettino riscontrava successo con i calciatori, anche il suo staff, in particolare il vice Jesus Perez, era ben voluto e rispettato. I giocatori non avevano idea che il tecnico potesse andar via, soprattutto dopo la qualificazione a una competizione europea. Avevano ipotizzato che l’incoraggiante finale della stagione sarebbe stato sufficiente per garantire la permanenza dell’allenatore.

Il Telegraph continua:

Su WhatsApp i calciatori erano piuttosto arrabbiati. L’attaccante Nicolas Jackson è stato tra i primi a condividere la propria frustrazione, anche su Instagram. Si sono poi aggiunti anche Cole Palmer e Moises Caicedo, l’acquisto più pagato della storia del club (circa 130 milioni).

I blues stanno provando a prendere Osimhen per la prossima stagione

Secondo quanto pubblicato dal giornalista Rudy Galetti su teamtalk:

Victor Osimhen vuole il Chelsea, anche se non ci sarà Mauricio Pochettino. La dirigenza sa che il club ha bisogno di fare un enorme investimento per rafforzare l’attacco, e l’obiettivo principale rimane il centravanti nigeriano. Osimhen ha già dato la sua disponibilità per un possibile passaggio al Chelsea; dovrebbero ricamare solo l’ingaggio, poiché i blues sono disposti a dargli un oneroso stipendio e il contratto sarebbe di 7 anni. Finora, il Napoli è stato irremovibile sul fatto che non vuole ridurre il prezzo della clausola, né il pagamento a rate. Allo stesso tempo, il Chelsea deve fare mercato in uscita per potersi permettere il nigeriano.

