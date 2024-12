Il Comitato Esecutivo Uefa ha stabilito oggi le sedi delle finali del 2026 e 2027. Per San Siro arriverà la decisione definitiva a settembre.

Il Comitato Esecutivo Uefa ha stabilito le sedi delle finali delle prossime competizioni europee, in particolare per quanto riguarda il 2026 e 2027.

San Siro ospiterà la finale di Champions 2027, ma servono garanzie sulla ristrutturazione

Se la finale di Champions del 2025 si disputerà a Monaco di Baviera, quella del 2026 sarà a Budapest, mentre nel 2027 sarà la volta di Milano. La decisione su San Siro, però, è sospesa fino a settembre subordinatamente alla comunicazione della Figc sul progetto di ristrutturazione dell’impianto, come è stato comunicato. Per lo stadio di Milan e Inter sarebbe la quinta volta ad ospitare una finale di Champions; l’ultima volta era accaduto nel 2016, nel derby di Madrid terminato con la vittoria dei blancos.

Il sindaco di Milano Sala sulla questione stadio (marzo 2024)

Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha risposto alle domande dei cronisti dopo la riunione a Palazzo Marino per parlare dei lavori a San Siro:

«Erano presenti i dirigenti di Inter, Milan e WeBuild. Lo spirito è buono ma c’è da lavorare Il Comune accoglie la proposta di fare questa analisi pro bono e da completare entro giugno. Le squadre hanno confermato che in pochissimi giorni arriveranno le loro richieste relative a quel che ci deve esserci nello stadio, quindi posti vip e miglioramento dei servizi, accessibilità e anche i servizi all’esterno come spazi commerciali e lounge. Ovviamente quel che sta fuori dallo stadio deve stare all’interno del PGT, quindi fino a giugno siamo fermi in attesa di questo lavoro. Va dimostrato che si possa fare a un costo sostenibile, quanto dipende da quel che le squadre chiedono».

Prosegue Sala:

«Soprattutto va bloccato il minimo possibile lo stadio. Non mi aspetto che rallentino i progetti alternativi, è altrettanto evidente che se WeBuild dovesse produrre un buon piano che risponde ai requisiti, a quel punto mi aspetterei una risposta dalle squadre. L’atmosfera attorno al tavolo è molto positiva, le squadre guardano con interesse a questa opzione e cominciamo ad avere un momento della verità».

