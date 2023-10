Garcia a piccoli passi sta facendo capire al bizzoso Osimhen chi prende le decisioni

Lindstrom non convince in quel ruolo: era stato scelto da Giuntoli per sostituire Zielinski. Kvaratskhelia rientra troppo. I rigori chi li tira?

Cesare – Caro Guido ottima partita e vittoria del Napoli. Lecce è un campo difficile e non era facile vincere. Ti dirò, il Napoli è stato cinico. Nel primo tempo dopo il vantaggio nel primo quarto d’ora ha controllato poi la partita rischiando solo in una occasione. All’inizio del secondo tempo con in campo Osimhen ha chiuso la partita controllandola poi in scioltezza e finendo di goleada. Garcia all’inizio ha tenuto fuori Osimhen per il turn over soprendendo un po’ tutti (visto tutto quello che era accaduto in settimana, da buon padre di famiglia e dopo aver chiarito, ti devo dire che lo avrei schierato all’inizio risparmiandolo nel secondo tempo).

Guido – Sulla scelta di Garcia la penso diversamente da te. Secondo me Garcia deve attraverso piccoli segnali far capire al bizzoso nigeriano chi prende le decisioni. Quindi non una scelta punitiva ma una scelta senza condizionamenti . Ha deciso così e così si fa. Con Oshimen occorre una mano di ferro nel guanto di velluto. Simeone si è ben mosso ma certamente con Oshimen il Napoli è un’altra squadra.

Cesare – Mah la situazione era molto particolare e non è che solo lui è il bizzoso e che Garcia e il Napoli fossero privi di responsabilità. Comunque ritornando al calcio giocato (che è quello che più ci interessa, sperando che tutto ormai sia risolto) bene il centrocampo con un Anguissa in gran spolvero e bene anche la linea difensiva con Nathan che ha ben svolto il suo compito. È chiaro che poi lo aspettiamo per lo “stress test” contro il Real Madrid per una migliore valutazione. Invece non mi ha molto convinto Lindstrom che non mi sembra essere adatto come esterno alto che rientra. È venuto al Napoli con la nomea di chi salta l’uomo e crea la superiorità numerica ma nelle sue apparizioni non l’ha mai fatto. Se avesse giocato così Lozano lo avremmo bocciato.

Guido – Cesare a me risulta che a prendere Lindstrom sia stato Giuntoli. E che era stato scelto per sostituire Zielinski dato partente. Lui è un 10 e non un tornante. E comunque va aspettato perché è un giocatore di talento e può essere importante. Se però lo immoli sulla fascia come accade già con Raspadori non ci siamo. Grande partita di Kvara anche se ti devo dire che quei profondi rientri (che piacciono tanto alla gran parte degli allenatori) secondo me corrono il rischio di sfiancarlo rendendolo poi meno brillante e lucido nei pressi dell’area e sotto porta.

Cesare – La scelta di Garcia di far ogni tanto accentrare Kvara per trovare spazi e sfuggire alle marcature feroci è molto utile (avevamo detto che ci voleva qualche accorgimento rispetto all’anno scorso per evitare che lo neutralizzassero doppiandolo e triplicandolo quando riceve largo la palla). Però bisogna fare attenzione e trovare un accorgimento quando Kvara si accentra perché persa palla se gli avversari ripartono velocemente cercando la sua fascia di competenza rischiamo (come è capitato).

Guido – Una osservazione sui rigori. Se vi è una gerarchia (il primo è Osimhen e oggi in tranquillità a risultato acquisito sarebbe stato l’ideale farglielo ribattere dopo l’errore con l’udinese) perché non viene rispettata e decidono al momento i giocatori con folkloristici siparietti?

Cesare – Mah sta storia dei rigori manco io l’ho capita e spero che non ci penalizzi in situazioni importanti e decisive. Comunque qualunque cosa sia successo (Garcia ha un po’ modificato il suo pensiero, la squadra si è chiarita con l’allenatore richiedendo di ritornare all’impostazione originaria o la cosa più probabile entrambe le cose) l’importante è che il Napoli sia ritornato. Il campionato è lungo e se il Napoli continua a fare il Napoli dello scudetto sicuramente potrà essere protagonista e giocarsi lo scudetto. Godiamo di questa vittoria e aspettiamo il Real Madrid in Champions con ottimismo.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: ordinario; Guido: normale

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido:buono

Olivera – Cesare: buono ; Guido: ottimo

Ostigard – Cesare: roccioso; Guido: solido

Natan – Cesare: sicuro ; Guido: buono

Anguissa – Cesare: grande; Guido: fortissimo

Lobotka – Cesare: buono; Guido: ordinato

Zielinski – Cesare: buono; Guido: ottimo

Lindstrom – Cesare: da rivedere; Guido:discreto

Simeone – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Kvara – Cesare: ottimo; Guido:eccellente

Cajuste – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Gaetano – Cesare: sorprendente; Guido: ottimo

Politano – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Osimhen – Cesare: buono; Guido: buono

Raspadori – Cesare: fuori ruolo e triste; Guido: sufficiente

Garcia – Cesare: buono ; Guido: intelligente

