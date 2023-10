Frattesi: «Spalletti è una persona che dà il massimo e pretende il massimo»

A RaiSport su Zaniolo e Tonali: «Non è stato facile nelle prime ventiquattro ore. Non si parla mai prima, me l’hanno insegnato da bambino»

Davide Frattesi ancora in gol con la Nazionale e reclama spazio nell’Inter di Inzaghi. Prima però c’è da affrontare l’Inghilterra, appuntamento a martedì alle 20:45.

Dopo la vittoria contro Malta, Frattesi ha rilasciato alcune dichiarazioni a RaiSport:

«Quattro gol in tre partite? Bisogna essere sempre concentrati e lavorare al 100% perché il lavoro paga sempre. In partita in corso bisogna dare il nostro contributo sempre. Spalletti è una persona che da’ il massimo e pretende il massimo, con lui abbiamo alzato l’asticella».

Sul caso scommesse che ha coinvolto Tonali e Zaniolo, Frattesi ha detto:

«C’è tanto dispiacere, siamo vicini ai ragazzi. Non è stato facile, soprattutto nelle prime ventiquattro ore, non si fa di tutta l’erba un fascio, prima bisogna accertare le cose. Non si parla mai prima, me l’hanno insegnato da bambino».

Infine anche un pensiero alla sfida di martedì:

«L’Inghilterra a livello di singoli è superiore a noi ma in campo si va in 11. Come si ferma Bellingham? Credo sia insieme a De Bruyne il centrocampista più forte, unisce qualità con la fisicità che c’è adesso. Ma le sfide ci piacciono».

Anche Spalletti dopo la vittoria contro Malta ha detto la sua sulla partita contro l’Inghilterra:

«È una partita in cui si può andare a conoscere le nostre potenzialità. Bisogna giocarla, dopo giocato vi dirò di più».

Il racconto della partita:

“Doveva essere una formalità. Più o meno lo è stata. L’Italia ha battuto Malta 4-0, ha faticato anche troppo a segnare sia il primo sia il secondo gol. Spalletti ha avuto ragione a premiare Bonaventura che sta dando il meglio di sé nella terza età calcistica. Un bel calciatore che a Firenze ha trovato la propria collocazione ideale. È stato lui a segnare il gol del vantaggio con un bel destro a giro sotto la traversa. Gli altri due gol li ha realizzati Berardi: il primo a fine primo tempo col sinistro che ha mandato il pallone a carambolare sul palo interno. E il secondo quasi a metà ripresa, persino di destro dopo uno stop orrendo di Kean. Moise Kean che ha giocato nel tridente con Raspadori e appunto Politano. Nel finale, rete di Frattesi“.

