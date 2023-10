Formazioni Napoli-Real Madrid, per la Gazzetta giocano Mario Rui e Modric

Camavinga confermato in difesa a sinistra e Rodrygo e Vinicius in attacco. Per il Napoli l’unico dubbio era l’esterno di sinistra

Con quali formazioni giocheranno Napoli e Real Madrid? Secondo la Gazzetta dello Sport, Garcia schiererà Mario Rui a sinistra, il resto della formazione è quella prevista con Natan e Ostigard al centro della difesa.

Ancelotti invece, secondo la Gazza, schiererebbe Modric al fianco di Tchouameni e Valverde con Camavinga confermato esterno di difesa a sinistra. In attacco ci sarebbero Vinicius e Rodrygo. Coppia centrale difensiva obbligata: Nacho e Rüdiger.

LE PAROLE DI GARCIA

«Voi siete giornalisti seri, quando ci sono stupidaggini basta non riprenderle. Io parlo con i miei giocatori individualmente, collettivamente, ho creato un consiglio dei saggi con i leader, spesso è l’allenatore che chiama i giocatori per parlare di qualcosa piè che i giocatori che sollecitano l’allenatore, dovrebbero farlo di più. Non è stato così a Napoli».

«Il Real Madrid è uno dei più grandi club del mondo, 14 Champions, negli ultimi dieci anni ne hanno vinte cinque. Un club che ha un po’ di esperienza della Champions…

«Speriamo di continuare ad avere successo quando tiriamo in porta, quando facciamo le cose bene, non prendere cinque pali come dall’inizio della stagione in campionato. Bello il Maradona sold out, pieno di tifosi che sosterranno i nostri ragazzi, è una carica in più, il dodicesimo uomo, importantissimo. Contenti di cominciare in casa in Champions contro il Real Madrid.

Lavoro in campo o negli spogliatoi? Né più né meno tra campo e spogliatoio, per noi non era niente catastrofico, continuando ad giocare con la e avere occasioni da gol, quando la palla entra è più facile, abbiamo ritrovato 2-3 giocatori ad alto livello e trovato fiducia, penso a Kvara che non forza più le giocate, è felice in campo e ha ritrovato l’efficacia che gli mancava da marzo scorso. Non parliamo del campionato, siamo tornati nei primi quattro ma abbiamo ancora due squadre davanti.

«Siamo a pari punti col Real in Champions, giocheremo per vincere sapendo che è una grande squadra, quasi punteggio pieno in campionato, con un grande allenatore, sono una squadra tecnica ma anche molto fisica e molto potente

Garcia su Natan

«Abbiamo fatto in modo di gestire i due centrali sul piano fisico, le stanno giocando tutte, mi devo inventare una sostituzione se uno dei due non va bene, abbiamo lavorato su questo punto. Loro stanno facendo le cose bene. Domani contro grandi attaccanti, è tornato anche Vinicius, loro sono una coppia più che due singoli. Ci vorrà l’intelligenza di tutta al quadra quando non avremo la palla».

