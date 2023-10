Deschamps: «Pogba addio nazionale? Non posso dirlo»

Il tecnico della Francia in conferenza stampa: «Non so cosa gli riserverà il futuro. Sono triste per quel che gli è successo, non ne è andata bene una»

Deschamps ha iniziato il ritiro della nazionale francese con diverse brutte notizie, oltre Pogba. Lo spiega Le Parisien in merito alle diverse scoperte fatte dal tecnico dei bleus:

“L’inizio della giornata è stato frenetico a Clairefontaine. Prima di presentarsi alla stampa nel primo pomeriggio, Didier Deschamps ha preso atto delle defezioni di due dei suoi difensori in vista di questo incontro che vedrà i Blues contro l’Olanda (venerdì 13 ottobre) e la Scozia (martedì 17). Fuori Upamecano e Koundé, il tecnico ha convocato così Disasi e Malo Gusto. Già il giorno prima aveva dovuto fare a meno di William Saliba, in sostituzione di Jean-Clair Todibo. Di fronte ai giornalisti, l’allenatore è tornato sui suoi fallimenti, ha citato il caso di Paul Pogba o quello di Kylian Mbappé, recentemente fuori porta”.

In merito al caso Paul Pogba, durante la conferenza stampa, Deschamps ha condiviso le stesse sensazioni di Allegri:

«Allegri è particolarmente triste per Paul, come lo sono anch’io, ultimamente gli sono andate molte cose per il verso sbagliato. Si ritrova in una situazione complicata. Dovrà riprendersi, sarà un procedimento lungo».

Dunque, essendo Pogba un giocatore importante, ma comunque di 30 anni, i media francesi hanno chiesto se non si trattasse anche della fine del francese in nazionale considerato che potrebbe saltare diversi anni e competizioni. Deschamps ha risposto così:

«Non posso rispondere a questa domanda. Non avrò una posizione categorica. Non so cosa gli riserverà il futuro. Anche se non è con noi da un po’, la cosa è stata sospesa. Spero per lui che ritrovi il sorriso, il pieno possesso dei suoi mezzi, che ritrovi il campo, ma ci vorrà del tempo».

Le analisi condotte sul giocatore hanno infatti riportato la nota per cui avrebbe assunto la Dhea.

