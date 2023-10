De Laurentiis: «Kvaratskhelia non è merito di Giuntoli, l’hanno segnalato a mio figlio Edo»

Su Sport Mediaset: «Lui ha indovinato tanti giocatori e ne ha sbagliati altrettanti. Un ottimo professionista che è andato alla Juve con mia grande sorpresa».

Giuntoli, nel mese di agosto, venne intervistato da Repubblica in merito al grande colpo Kvaratskhelia.

Sul quotidiano erano pubblicate le sue parole in merito alla ricerca del georgiano:

«Quanto allo scouting, ho trovato qui grandi professionalità. Oggi nel calcio tutti sanno tutto, è difficile battere sul tempo gli altri e fare affari a costi contenuti. Io a Napoli ho colto delle coincidenze: senza la guerra non avrei preso Kvara a quel prezzo, senza lo stop per la pandemia forse Osimhen avrebbe fatto 30 gol in Francia e sarebbe finito in Premier».

Ora, De Laurentiis è stato intervistato a Castel Volturno e ha deciso di rispondere alle domande riguardanti il suo ex dirigente sportivo:

«Giuntoli da sei mesi si era messo in branda, mi continuava a ripetere: mi mandi alla Juventus? E io gli dicevo: cos’è questa storia, improvvisamente sei diventato un sostenitore della Juve? Qui abbiamo sempre considerato la Juve nemica sportiva numero uno. È un altro film, questo! Un direttore sportivo deve avere la cultura dell’umiltà e del lavoro, e lui ce l’aveva».

Si è tornati così a parlare delle trattative di mercato che hanno visto lo stesso Giuntoli come protagonista.

Come ha spiegato il presidente, il georgiano non sarebbe stato il suo asso nella manica:

«Il colpo Kvara? Non è suo, è stata una segnalazione a mio figlio Edoardo che poi è arrivata a Giuntoli. Lui qui ha indovinato tanti giocatori e ne ha sbagliati altrettanti, così va nella vita: è un ottimo professionista che è andato alla Juve con mia grande sorpresa».

