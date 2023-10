Conte e il “no” al Napoli, ha avvisato De Laurentiis prima di fare il post su Instagram (CorSport)

Nessun problema economico, nessuna perplessità progettuale: soltanto una scelta legata a motivazioni di carattere personale

De Laurentiis ha provato a portare a Napoli Antonio Conte. Questo ormai fa parte della storia. Mentre Garcia atterreva a Napoli e poi dirigeva a Castel Volturno, il presidente del Napoli provava a convincere il tecnico salentino a subentrare a Garcia.

Il finale di questa storia è noto a tutti. Lo ha detto lo stesso Antonio Conte che già, qualche ora prima a Torino, aveva detto di voler stare con la famiglia. Parole di circostanza, hanno pensato tutti. Così non era. Oggi il Corriere dello Sport va un po’ più a fondo e rivela il perché del rifiuto di Conte:

“Alla fine, però, nulla di fatto: non lo ha convinto a rinunciare al periodo sabbatico e non è riuscito a convertire la sua esigenza di riposo. Di famiglia, di pace, di vacanze: Conte ha ritenuto di rimandare l’appuntamento con l’adrenalina delle partite e degli allenamenti. Non ha ancora voglia di perdere la voce in campo: no, grazie. Nessun problema economico o, come amano dire nel calcio, nessuna perplessità progettuale: soltanto una scelta legata a motivazioni di carattere personale. Arrivederci, grazie e in bocca al lupo”.

Prima di pubblicare sui social la decisione, Conte lo ha comunicato al Napoli e a De Laurentiis. Poi sui profili social dell’allenatore la dichiarazione:

«Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia».

Dopo quella dichiarazione, sono arrivate le analisi del caso. Ugolini a Sky ha riferito:

«Questo post di Antonio Conte fa la differenza eccome, perché ribadisce la sua volontà di restare fermo. Bisogna capire se De Laurentiis farà un ultimo tentativo per convincerlo. Quello che appare chiaro in questo momento è che Garcia è il tecnico del Napoli, in questo momento sta dirigendo l’allenamento a Castel Volturno e con ogni probabilità sarà lui a guidare la squadra alla ripresa del campionato»

