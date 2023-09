Thiago Motta: «Rinnovo? Sto dialogando col Bologna, abbiamo ancora tempo» 

Da Coverciano: «Sul mercato abbiamo fatto un buon lavoro, anche se non è stato facile. La squadra per il momento sta andando bene, ma siamo all’inizio».

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine del premio Nereo Rocco, a Coverciano.

«Dedico questo premio ai miei giocatori, senza di loro non sarebbe stato possibile. Questo sport è un gioco collettivo, il lavoro di tante persone mi ha permesso di essere qui».

A Thiago Motta è stato chiesto se nel mercato estivo c’è la sua impronta:

«Abbiamo fatto un buon lavoro, anche se non è stato facile ma credo per nessuno. La squadra per il momento sta andando bene, ma siamo appena all’inizio. Ora dobbiamo pensare alla prossima sfida contro l’Hellas Verona».

Quali sono le ambizioni del Bologna dopo tre giornate?

«Non te lo so dire, penso sia difficile capire oggi dove possa arrivare questa squadra. Tanti cambiamenti, ci sono tanti calciatori giovani con grande talento che cercheremo di mettere insieme per disputare una buonissima stagione».

Che Serie A si aspetta? Thiago Motta:

«Il nostro presente oggi sono i tanti ragazzi appena arrivati, solo domani avremo la squadra al completo per preparare la sfida contro l’Hellas Verona. Non penso troppo al futuro, tutto il resto non è importante in questo momento».

Sulla conferma di Orsolini:

«Riccardo è un giocatore che lo scorso anno è stato di grande aiuto, ha contribuito con gol importanti. Quest’anno rimane con noi, ha appena rinnovato il suo contratto e lui come gli altri conosce la responsabilità che abbiamo. Dobbiamo lavorare insieme per competere con squadre importanti».

C’è un divario vero tra squadre come Bologna, Fiorentina o Torino e le big? Si può recuperare terreno tramite il gioco? Thiago Motta:

«Esiste già un divario tra la Fiorentina e le altre due che hai nominato. Si vede anche dal mercato che riesce a fare la Fiorentina. Il divario con le big esiste, sicuramente, ma il calcio è fatto di giocare le partite e vedere chi è capace di prendere punti. Alla fine abbiamo tutti delle idee diverse, ma l’obiettivo di tutti è vincere le partite».

Quando rinnoverà?

«Stiamo dialogando, abbiamo ancora tempo. Oggi la cosa più importante è la sfida contro l’Hellas Verona, da quando è finito il mercato abbiamo avuto poco tempo per stare insieme e la testa è al 200% su quella sfida».

