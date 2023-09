Barrow: «Non posso restare al Bologna con Thiago Motta, è meglio per tutti che vada via»

Al sito di Gianluca Di Marzio: «La società ha capito il mio malessere. Non ho più le giuste motivazioni, meglio per tutti che io saluti».

Il mercato è chiuso, ma Musa Barrow non intende restare al Bologna. In un’intervista al sito di Gianluca Di Marzio, l’attaccante del Bologna ha espresso la sua intenzione di lasciare il club a causa del rapporto che ha con l’allenatore, Thiago Motta.

Barrow ha dichiarato:

«La società ha capito il mio malessere nel continuare la mia avventura al Bologna in particolare con questo allenatore. Non posso rimanere in un posto dove non sento più le giuste motivazioni. Le mie responsabilità le prendo sempre, ed è per questo motivo che è meglio per tutti che io saluti Bologna ed anche l’Italia, che mi ha accolto per moltissimi anni. Voglio ringraziare la società, in particolare Fenucci e Sartori ed il presidente Saputo, oltre ai miei compagni che porterò sempre nel cuore e gli splendidi tifosi rossoblù».

Ieri, dopo la vittoria sul Cagliari in rimonta, l’allenatore del Bologna, Thiago Motta, aveva dichiarato di voler trattenere Barrow. Queste le sue parole, quando gli è stato chiesto se ci fosse la possibilità che l’attaccante potesse partire per l’Arabia:

«No, rimane con noi. Abbiamo lui e Van Hooijdonk che dovranno fare il loro lavoro con grande personalità e professionalità. Deve mettersi a disposizione del gruppo, per difendere la maglia».

Barrow potrebbe ancora trasferirsi in Turchia o in Arabia, Paesi dove il mercato estivo non si è ancora chiuso.

