Spagna femminile nel caos, il ministro alla Federazione: «Correggano queste anomale convocazioni»

Quindici su ventitré non vogliono rispondere alla convocazione, Hermoso è stata esclusa, ora il governo si schiera con le calciatrici

È caos nella Nazionale femminile spagnola. La nuova ct Montse Tomé ha diramato le convocazioni, escludendo Jenni Hermoso («lo abbiamo fatto per proteggerla») e provocando la sua reazione: «Proteggermi da cosa? Da chi?». Ma il punto non è solo Hermoso.

Quindici delle ventitré convocate non hanno intenzione di rispondere alla convocazione.

Venerdì scorso, come ricorda El Paìs

le giocatrici della Nazionale hanno rilasciato una dichiarazione chiedendo profondi cambiamenti nella Federcalcio spagnola (Rfef) dopo il caso Rubiales e il bacio non consensuale a Jenni Hermoso e ieri hanno voluto chiarire che la loro posizione non è cambiata. E che non indosseranno più la maglia della Roja fino a quando non vedranno una riforma delle strutture della federazione che, secondo loro, non consente loro di lavorare in condizioni adeguate o di rispettarle come donne e calciatrici.

Almeno 15 giocatrici non hanno cambiato idea e hanno dedicato le ore successive all’annuncio per studiare le possibili conseguenze legali cui potrebbero andare incontro in caso di mancata risposta alla convocazione. Potrebbero essere multati e potrebbe anche essere loro impedito di continuare a giocare.

Adesso è intervenuto il ministro dello Sport e della Cultura con una dichiarazione che con tutta evidenza è dalla parte delle calciatrici.

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, a la salida del Congreso: 🗨 “La RFEF no tiene derecho a privar a España de la Selección femenina”. 🗨 “Llamamos a la Federación a corregir todas las deficiencias de esta convocatoria anómala”. pic.twitter.com/aNkAmYldso — Relevo (@relevo) September 19, 2023

La respuesta de Misa a su llegada al hotel de concentración: 🗨 “¿Estás contenta de estar en la lista de Montse Tomé?”.

❌ “No”. 📹 @caparrosmarta pic.twitter.com/TTF8o38BA7 — Relevo (@relevo) September 19, 2023

