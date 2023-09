Hermoso attacca la ct della Spagna dopo l’esclusione: «Proteggermi da chi o da cosa?»

La calciatrice vittima di Rubiales reagisce alla mancata convocazione e replica alla ct: «È un’altra strategia per dividerci, non è cambiato niente»

Esclusa dalle convocazioni della Nazionale spagnola, Jenni Hermoso ha pubblicato sui social una lunga dichiarazione. La calciatrice – ormai ahilei celebre per il bacio non consensuale che ha subito da Rubiales – non è stata convocata per le prime due partite della Nations League, cosa che ha generato perplessità tra le compagne. La nuova ct Montse Tomé ha spiegato che avevano valutato la situazione e che la sua mancata convocazione era “il modo migliore per proteggerla.”

Tuttavia, come Relevo è stato in grado di dire, l’allenatore ha parlato con la campionessa del mondo e non le ha mai chiesto della convocazione o se si sentisse abbastanza forte da difendere la maglia del suo paese.

Hermoso ha reagito con le seguenti parole:

“Proteggermi da cosa? Abbiamo cercato per settimane, mesi, quella protezione che non siamo stati in grado di trovare all’interno della Federazione stessa. Le stesse persone che ci chiedono fiducia, sono quelle che oggi stanno diramando una lista con giocatrici che hanno chiesto di non essere convocate.”

“Le giocatrici hanno ben chiaro che si tratta di un’altra strategia di divisione e manipolazione per intimidirci e minacciarci con ripercussioni legali e sanzioni economiche. Un’altra prova indiscutibile che dimostra che nulla è cambiato e che conferma il motivo per cui stiamo continuando a lottare.”

“Voglio mostrare il mio pieno sostegno alle mie colleghe che sono stati sorprese e costrette a reagire a un’altra situazione causata dalle persone che continuano a prendere decisioni in Federazione. Vorrei anche chiarire una cosa. Oggi, hanno detto che l’ambiente è sicuro per le mie colleghe quando nella stessa conferenza è stato detto che non sono stata convocata per proteggermi. Proteggermi da cosa? O di chi?”

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today’s latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

