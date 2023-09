Shevchenko è stato nominato consigliere di Zelensky (KyivIndependent)

Non sono noti i suoi ruoli come collaboratore freelance, ma Shevchenko si è dedicato a parlare della guerra da quando è iniziata con molte attività sociali

Shevchenko, il leggendario attaccante rossonero, è stato nominato da Zelensky come suo consigliere. Lo riporta The Kyiv Independent:

“Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato l’ex calciatore e allenatore Andrij Shevchenko suo consigliere freelance. La decisione è stata annunciata con decreto presidenziale comparso nella serata di ieri sul sito della presidenza ucraina. Andrij Shevchenko nella sua carriera ha giocato nella Dynamo Kiev, nel Chelsea e nel Milan, club con il quale ha conquistato la storica Champions League di Manchester nel 2003, nella finale tutta italiane contro la Juventus. Dal 2016 al 2021 Shevchenko è stato l’allenatore della Nazionale del suo Paese e gli è stato riconosciuto il titolo di Eroe dell’Ucraina”.

Nella sua carriera da calciatore ha vinto tutto, dalla Champions League al Pallone d’oro. Da allenatore, invece, ha ottenuto dei risultati positivi con la nazionale Ucraina, raggiungendo i quarti di finale agli europei del 2020. Quando è stato chiamato in causa per aiutare club privati non è riuscito a trovare una realtà dove esprimersi al meglio, sperimentando solo con il Genoa un periodo molto breve da cui è stato esonerato prematuramente.

Il ruolo di Sheva sarà quello di un collaboratore esterno del presidente ucraino, ma non sono noti dettagli sul suo lavoro. Sappiamo tutti, invece, che l’ex sette rossonero ha sempre dato grande importanza al tema della guerra nel suo paese. Nei primi attimi dell’invasione russa spiegò che non poteva pensare allo sport in un momento delicato per la sua famiglia:

«Il calcio non esiste per me, ora. Ogni mattina penso solo a cosa fare per il mio Paese. Sono orgoglioso del mio popolo: combatte per la libertà, per il nostro suolo, per i diritti».

