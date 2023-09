Napoli-Real Madrid, dove vederla in tv

La seconda sfida di Champions League pe rilasciato girone C andrà in diretta su Sky Sport e Infinity martedì 3 ottobre alle 21

Superato il Lecce, subito testa alla Champions, martedì arriva il Real Madrid e il Napoli di Garcia sarà pronto per affrontarlo. Napoli-Real Madrid è la seconda partita del gruppo C, la formazione di Garcia ha già battuto ilBraga, mentre la formazione di Ancelotti ha superato l’Union Berlin.

La sfida andrà in onda alle 21 di martedì 3 ottobre e purtroppo non sarà visibile in chiaro su Canale 5, questo per motivi legati alle pubblicità che hanno preferito le squadre milanesi, ma andrà in onda su Sky Sport e Infinity

Partite Champions League in chiaro su Canale 5

Ma quali sono le partite gratis in chiaro su Mediaset delle gare delle italiane ai gironi di UEFA Champions League? Ecco l’elenco, con Union Berlino-Napoli che sarà l’unica degli azzurri trasmessa in chiaro su Canale 5. Ecco l’elenco delle gare, con Mediaset che trasmetterà su Canale 5 una gara del martedì di Champions League:

Lazio-Atletico Madrid, 19 settembre

Inter-Benfica, 3 ottobre

Union Berlino-Napoli, 24 ottobre

Milan-PSG, 7 novembre

Milan-Borussia Dortmund, 28 novembre

Inter-Real Sociedad, 12 dicembre

Il 24 ottobre Union Berlino-Napoli sarà trasmessa in chiaro su Canale 5: si tratterà quindi dell’unica gara delle sei dei gironi in chiaro per la squadra azzurra.

Dove vedere il Napoli in Champions League in tv

Ecco dove vedere le partite del Napoli del Gruppo C di UEFA Champions League in tv:

SSC Napoli-Real Madrid , martedì 3 ottobre ore 21:00: Sky Sport e Infinity

, martedì 3 ottobre ore 21:00: Union Berlin-SSC Napoli , martedì 24 ottobre ore 21:00: Canale 5 gratis in chiaro, Sky Sport e Infinity

, martedì 24 ottobre ore 21:00: SSC Napoli-Union Berlin , mercoledì 8 novembre ore 18:45: Sky Sport Infinity

, mercoledì 8 novembre ore 18:45: Real Madrid-SSC Napoli , mercoledì 29 novembre ore 21:00: Sky Sport e Infinity (e probabilmente su Amazon Prime Video , che non ha ancora comunicato la scelta sulla 5ª giornata)

, mercoledì 29 novembre ore 21:00: (e probabilmente su , che non ha ancora comunicato la scelta sulla 5ª giornata) SSC Napoli-Braga, martedì 12 dicembre ore 21:00: Sky Sport e Infinity

