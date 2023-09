Gazzetta: Il dito di Garcia non sa ancora muovere Kvara

Garlando parte dal Subbuteo e paragona Kvara alle statuine da gioco, spiegando che la mancanza del gol può dipendere da una gestione imperfetta del tecnico

Luigi Garlando parte la sua analisi sulla Gazzetta dello Sport esaltando l’Italia che nel week end scorso si è laureato campione d’Europa di Subbuteo. Un gioco in cui conta l’abilità del dito. E proprio partendo dal dito commenta le attese per il gol di Kvara che ancora manca a Napoli

Stasera il Napoli, a Bologna, cerca il primo gol di Kvaratskelia che non segna dal 19 marzo: 189 giorni. Troppi. Nelle prime cinque giornate del campionato scorso ne aveva già segnati 4. Vero che non è più una novità, lo conoscono, lo aspettano. Ma la sensazione è che, per ora, il dito indice di Garcia non sappia ancora muovere l’omino Kvara così bene, come riusciva al dito indice di Spalletti. Dita forti, destini forti

Su di lui il tecnico in conferenza ieri aveva detto

Spero che Kvara trovi il gol in fretta, ma non deve concentrarsi solo su questo. Deve essere leggero, avere piacere a giocare e anche a difendere e aiutare la squadra. Così segnerà e tornerà ad avere fiducia. Su Victor, spero che avrà le stesse occasioni avute a Braga. Così farà almeno un gol a partita o anche due. Lui è tra i migliori d’Europa».

