Garcia: «Siamo una squadra offensiva, abbiamo sbagliato solo il secondo tempo con la Lazio»

Il Napoli torna in campo domenica alle 18:00 contro il Bologna. Al Dall’Ara, gli uomini di Garcia sono chiamati a conquistare i tre punti per non perdere terreno dalla vetta della classifica. Dopo il trionfo in Champions contro il Braga che ha ridato fiducia agli azzurri, Osimhen e compagni affrontano Thiago Motta. Il tecnico dei felsinei in conferenza stampa ha evitato di rispondere a chi gli chiedeva se era stato vicino alla panchina del Napoli.

Le parole di Rudi Garcia:

«Già 100 giorni. Io sono contento di essere qua e di guidare questo gruppo. Facciamo un buon lavoro con il mio staff, siamo motivati e concentrati al 100% per domani».

«Sugli infortuni un allenatore spera sempre di avere tutta la rosa a disposizione. Ma non è possibile. Abbiamo dimostrato dall’inizio che siamo una squadra offensiva, abbiamo sempre fatto gol in partita. Ne potevamo fare di più, anche a Braga. Ci vuole anche un po’ di fortuno. 5 gol subiti è troppo ma solo 8 tiri subiti, manca solo un po’ di efficacia difensiva. Sul gioco possiamo migliorare e poi. Con la Lazio abbiamo sbagliato il secondo tempo, l’avessimo fatto diversamente oggi sarebbe diverso. Adesso dobbiamo recuperare fuori casa i punti persi. Andiamo a Bologna per fare questo, sapendo che sono una buona squadra con un buon allenatore. Motta lo ammiravo quando giocava e sta facendo bene anche da allenatore. Importante anche il recupero della squadra, a parte alcune giocatori che devono tronare al 100% il resto va bene».

«Ogni volta che vado in città, i tifosi mi incoraggiano. Poi lavoriamo per migliorare ogni giorno. Vincere in Champions non è mai una cosa ovvia. Aspettiamo la grande sfida contro il Real. Adesso torniamo al pane quotidiano che è il campionato. Vogliamo vincere domani».

«Io ho una rosa forte soprattutto in attacco. Ho possibilità di cambiare giocatori e tenere la qualità alta. Sapendo che gli esterni sono molto più esposti perché devono dare una grande mano in difesa. Mi riferisco a Politano per esempio che non ha mai finito le partita. Si rende sempre disponibile. Ci possono essere rotazioni ma tutti sanno che devono dare una mano alla squadra, chi inizia e chi entra a partita in corso. In nove giorni giocheremo 4 partite, impossibile iniziare sempre con lo stesso 11 o finire sempre con lo stesso 11. Conto su tutti, ci vuole l’atteggiamento collettivo e lo devono avere tutti».

«Sul fatto di gestire la gara, nella gestione nostra. Quando si fa un primo tempo bello come contro la Lazio, non dobbiamo nel secondo tempo fare meno bene. Però la nostra squadra deve essere in grado di tenere i propri principi e deve essere brava a sfruttare spazi quando siamo in vantaggio. Le squadre che incontriamo a volte sono schierate in difesa, anche in contropiede quindi dobbiamo essere in grado di segnare. Come il terzo gol a Frosinone»

