Garcia: «Natan? Abbiamo svolto un lavoro preciso per lui. È pronto»

In conferenza: «È arrivato con un piccolo fastidio al ginocchio, ma sta sparendo. Anche gli altri sono pronti, Ostigard ha giocato 180′ minuti in nazionale»

In conferenza stampa Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha annunciato che a Genova ci saranno dei cambiamenti rispetto alla partita contro la Lazio.

«Darò spazio a chi lo merita. La squadra che inizierà domani non sarà la stessa che ha iniziato con la Lazio».

E allora, come previsto, è arrivata la domanda inevitabile su Natan. Il difensore brasiliano non ha ancora esordito in Serie A. Arrivato dal Bragantino per sostituire Kim, in molti si chiedono quando questo avverrà. In conferenza Garcia ha chiarito la sua posizione:

«Natan? Abbiamo svolto un lavoro preciso per lui. il tempo che non abbiamo avuto con lui nei ritiri perché è arrivato 7-8 giorni prima di Frosinone e allora l’abbiamo messo a fuoco lavorando. È arrivato con un piccolo fastidio al ginocchio, ma sta sparendo. Lui come altri sono pronti. Sono contento di Ostigard che ha giocato due volte 90′ minuti in nazionale. Chi aveva bisogno di tempo di gioco, Kvara, Cajuste, Elmas, loro hanno giocato molto e sono pronti per questa maratona».

Anche sul brasiliano c’è una certa polemica. Qualche giorno fa il Corriere del Mezzogiorno scriveva:

“Durante la sosta per le nazionali, il tecnico francese ha potuto fare poco o nulla se non con 9 giocatori (otto di movimento) e qualche calciatore aggiunto della Primavera. Il tanto atteso brasiliano Natan è di quelli che è rimasto a lavorare al centro sportivo. Ci sta mettendo l’anima e soprattutto impara i movimenti difensivi e l’italiano, aspetto non da poco visto che deve integrarsi alla perfezione con il nuovo ambiente. Ancora un po’ di pazienza per un giocatore che mostra grande volontà e chissà che non possa esordire nei prossimi impegni del Napoli che saranno ravvicinati”.

ilnapolista © riproduzione riservata