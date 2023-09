Falso in bilancio del Napoli? Gravina vuole stare quieto: «Mi piacerebbe un po’ di serenità»

Prima la Juve, mo De Laurentiis… Gravina non ne può più: “Come sistema siamo preoccupati delle perturbazioni interne”

Insomma, non si può mai stare quieti. L’anno scorso la Juventus, ora il Napoli. Gabriele Gravina non ne può più. Lo dice esplicitamente – ovvero, in Gravinese – al termine del consiglio federale della Figc: l’ipotesi di un nuovo procedimento sportivo sula base dell’inchiesta per falso in bilancio contro De Laurentiis per l’acquisto di Osimhen non lo lascia “sereno”, ed è preoccupato per le “perturbazioni interne”, qualsiasi cosa siano.

“Sul caso Osimhen ne so quanto voi: come sistema siamo preoccupati delle perturbazioni interne, ma come sistema federale abbiamo fiducia negli organi di giustizia. Finora ho letto come voi, resto in attesa di comunicazioni formali e ufficiali che non ho. Certo genera tensioni tutto ciò, ci piacerebbe vivere momenti di serenità. Mi dispiace, il campionato è avvincente, mi dispiace si generino queste tensioni che la nostra stagione non merita di vivere”.

