È assurdo il trattamento riservato dal Napoli a Osimhen: il capitale di un’azienda è il capitale umano

Quando cominciai ad occuparmi di affari del personale, l’ingegner P. era una persona importante nella mia azienda. Il suo compito era prevedere l’evoluzione dei costi, in primis il costo del personale. E all’epoca quello era il personale: semplicemente un costo, che andava contenuto il più possibile (quando non ridotto). Col tempo il personale divenne una risorsa (Human Resources, ricordate?) e, dopo un’ulteriore evoluzione, il vero capitale dell’azienda (Human Capital), quello che non puoi chiedere e ottenere in banca (al contrario del capitale inteso come denaro).

Oggi si parla di personale non più solo come capitale, ma come stakeholder dell’azienda. Il talento attrae altro talento (talent calls talent), fortifica ed espande il brand aziendale, crea goodwill e, come conseguenza, si aspetta di partecipare ai risultati economici attraverso varie forme di compensazione (azioni, stock options, bonus). Trattenere e motivare il talento è ormai il compito principale di ogni responsabile aziendale, e questo è vero a tutte le latitudini e in tutte le aziende, comprese quelle piccole/medie come è la SSC Napoli.

Basterebbe questa semplice considerazione a rendere inspiegabile l’uscita del Napoli su Victor Osimhen, sbeffeggiato sui social per aver sbagliato un rigore. Sorprende (ma fino a un certo punto) che larga parte dei commentatori e dei tifosi si sia offesa per la reazione del calciatore, trasformandosi in vittima di un “bambino capriccioso”, di un “moccioso” che per i soldi che guadagna dovrebbe solo star zitto e segnare gol a valanga. Non mancano le conspiracy theories (l’ha fatto per creare un caso, non vuole rinnovare, vuole andar via). Se anche questo fosse vero, bisogna ammettere che l’assist che gli abbiamo fornito è stato straordinariamente efficace.



Ma il più grande disappunto è stato leggere autorevoli commentatori che “spiegano”, a chi non lo sapesse, che TikTok è fatto per questo, per giocare e divertirsi. Che fanno un ardito e anacronistico paragone tra il post, fatto sempre dal Napoli, di Kvara che lecca il gelato con la musichetta di sottofondo (o altri benevoli sfottò) e quello che paragona un giocatore di colore a una noce di cocco. Un giocatore che, per quanto ne sappia io, viaggia spesso a Londra, città cosmopolita e regno di una Premier League dove nessuno si sognerebbe di fare una cosa del genere.

Altro che Human Capital, qui si tratta un asset come si è abituati a trattare un immigrato illegale, un vu cumpra’, e tutto ciò all’interno e sotto la copertura di una cultura aziendale che umilia un altro talento definendo “cazzate” le notizie su una possibile revisione al rialzo del suo contratto, tra i meno remunerativi dell’intera squadra. Il tutto per contenere i costi: l’ingegner P. ne sarebbe felice.

