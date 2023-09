Castellacci: «Pogba? Assumere il testosterone per errore è possibile, sarebbe grave se glielo avessero prescritto»

A TvPlay: «Di solito può essere assunto tramite pomate o gel erroneamente considerati innocui. Se ci fosse la volontarietà si raddoppierebbe la pena».

L’ex medico della Nazionale italiana, Enrico Castellacci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvPlay in merito alla positività al testosterone del centrocampista della Juventus, Paul Pogba.

«È una cosa piuttosto clamorosa. Il controllo ha trovato tracce di testosterone… Non so quale, di solito è il nandrolone, che si trova in compresse, fiale, pomate. Bisogna vedere le controanalisi e poi il tribunale antidoping. Nel frattempo il giocatore viene sospeso».

Castellacci continua parlando delle conseguenze della positività:

«Le pene sono risapute, sono fino a 2 anni, anche sino a 4 in caso di accertata intenzionalità. Ci auguriamo che tutto questo non ci sia. Ci auguriamo che le controanalisi ribaltino tutto o che in caso non ci sia intenzionalità».

Difficile, prosegue Castellacci, che a Pogba qualcuno abbia prescritto il testosterone, piuttosto potrebbe averlo assunto a sua insaputa. Se qualcuno glielo avesse consigliato sarebbe grave, dice.

«Non può essergli stato prescritto. Tutto quello che viene ritenuto doping non può essere assunto. Assumerlo per errore è possibile. Di solito potrebbe avvenire tramite pomate o gel che erroneamente vengono considerati innocui. La cosa grave sarebbe se gli fosse stato consigliato di prenderlo. Ci può essere la non volontarietà ed è importante. In caso contrario si raddoppierebbe la pena».

Stasera il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso in via cautelare Paul Pogba con la seguente nota:

“Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta: Paul Labile Pogba per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metaboliti del testosterone di origine non endogena (I risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l’origine esogena dei metaboliti)”.

Pogba è risultato positivo al testosterone a un controllo doping dello scorso 20 agosto dopo Udinese-Juventus, gara in cui non era nemmeno sceso in campo. Dopo la sospensione, il centrocampista della Juventus avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi. Se la positività dovesse essere confermata, Pogba verrà giudicato dal tribunale nazionale antidoping a meno che non decida di patteggiare. La squalifica per casi di doping arriva fino a due anni, che potrebbero diventare quattro in caso di accertata intenzionalità.

ilnapolista © riproduzione riservata