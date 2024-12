Polemica Camara, il ds del Monaco: «Non sosteniamo le sue scelte, risolveremo la situazione internamente»

«Lo ha fatto per motivi religiosi. Sarebbe ingiusto sanzionare il club». Il calciatore aveva coperto il logo sulla maglia della lotta contro l’omofobia.

Thiago Scuro, direttore sportivo del Monaco, ha parlato della polemica riguardo Mohamed Camara; il calciatore aveva coperto il logo sulla maglia per la lotta contro l’omofobia.

Polemica Camara, parla il ds del Monaco

In conferenza stampa Scuro ha dichiarato:

«Ho parlato con Camara di quanto accaduto. Il club sostiene la Federcalcio francese, mi sono scusato con loro. Il calciatore lo ha fatto per motivi religiosi. Rispettiamo tutte le religioni, ma siamo davvero molto tristi per quanto accaduto e non sosteniamo la sua scelta. Risolveremo internamente la situazione. Questo episodio non deve macchiare l’immagine del club. Una cosa del genere non si ripeterà nella prossima stagione».

Perché gli ha lasciato giocare il match con un cerotto che nascondeva il logo?

«Non controlliamo tutti i giocatori prima che entrino in campo».

Ha paura che il club venga sanzionato?

«No. Speriamo che questo non accada. Dal mio punto di vista, non sarebbe giusto. Faremo il nostro meglio per preservare il più possibile gli interessi del club».

Ecco quanto accaduto nell’ultima giornata di Ligue 1:

Il centrocampista del Monaco Mohamed Camara ha giocato il match contro il Nantes nascondendo con un cerotto adesivo il logo anti-omofobia e colorando il logo della Ligue 1 con il pennarello nero.

La ministra per lo sport francese Amélie Oudéa-Castéra ha parlato principalmente riguardo Camara a Rtl France:

«Trovo questo comportamento inammissibile. L’ho detto anche alla Lfp (Federcalcio francese) ieri sera. Credo che tale comportamento debba essere oggetto a sanzioni più pesanti, sia contro il giocatore che contro il club che ha permesso che accadesse ciò».

