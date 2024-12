A Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato che gli azzurri vorrebbero l’islandese per la prossima stagione.

Albert Gudmundsson è seguito da vari club di Serie A, tra cui il Napoli. L’attaccante era già nel taccuino degli azzurri la scorsa estate, ma la trattativa non andò in porto.

Gudmundsson, l’entourage conferma l’interesse del Napoli

A Radio Kiss Kiss Napoli, l’entourage dell’islandese del Genoa ha confermato l’interesse del Napoli anche in vista del prossimo mercato estivo. Sarebbe sicuramente un salto di qualità per il calciatore, che quest’anno ha collezionato 16 gol e 4 assist in maglia rossoblù.

+++Gudmundsson, l’entourage a Kiss Kiss Napoli: “E’ vero, confermo l’interesse concreto del Napoli”+++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) May 22, 2024

I 30 milioni non spaventano il Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Il blitz è servito. Sotto traccia, lontano dai riflettori, proprio come piace al presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli è uscito allo scoperto e ha fatto un primo sondaggio esplorativo per Albert Gudmundsson, una delle più belle rivelazioni di questo campionato.

Sul giocatore lavora da tempo l’Inter, che si era informata con il Genoa e aveva ricevuto anche l’apprezzamento del giocatore, un tempo desideroso di confrontarsi con la Premier e che invece oggi, dopo una grande stagione in A condita da 14 reti in 34 presenze, avrebbe espresso il desiderio di continuare a crescere in Italia. Il Napoli è pronto ad accontentarlo, mettendo al centro del nuovo progetto. Il Genoa valuta il suo gioiello intorno ai 30 milioni e il Napoli – che in estate potrebbe essere il club con maggior liquidità in circolazione dopo la cessione di Osimhen – non si fa certo spaventare dalla richiesta.

ilnapolista © riproduzione riservata