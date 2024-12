Pioli, col Milan nessuna buonuscita: verrà pagato finché non troverà un nuovo incarico (Sky)

Il successore sarà, senza clamorose sorprese, Fonseca. Ha rifiutato il rinnovo col Lille e presto dirà di no anche alle avances del Marsiglia.

Il Milan ha già scelto il sostituto di Stefano Pioli: Paulo Fonseca, attuale tecnico del Lille.

Nessuna buonuscita di Pioli col Milan

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Prima di annunciare Fonseca, la proprietà comunicherà ufficialmente l’interruzione del rapporto di lavoro con Pioli, già informato di questa volontà negli incontri che ci sono stati a Casa Milan con i suoi agenti nelle ultime ore. Per ora nessuna buonuscita, il club continuerà a pagare lui e il suo staff fin quando l’allenatore dello scudetto non troverà una nuova sistemazione.

I rossoneri vogliono che sia Paulo Fonseca il suo successore:

La strada è tracciata, il prescelto è Paulo Fonseca. Ha detto di no al rinnovo di contratto proposto dal Lille, farà lo stesso con l’offerta del Marsiglia che lo corteggiava ancor prima che il Milan decidesse di puntare dritto su di lui. Non si tratta di una scelta economica perché i due club francesi offrivano più soldi. A pesare nella scelta del portoghese è stato altro: il progetto a medio termine con accordo di tre anni, la voglia di rilancio del Milan trasmessa dai dirigenti rossoneri e la possibilità di tornare a vivere ed allenare in Italia.

Ieri, Sportmediaset riportava:

Sarà anche una formalità, dato che tutti conoscono benissimo il finale, ma il passo è necessario e sarà fatto tra oggi e domani. Il Milan e Stefano Pioli, arrivati al capolinea di una buonissima corsa in comune, si diranno ufficialmente addio e potranno cominciare a pensare al rispettivo futuro. Quello del tecnico emiliano è ancora in sospeso tra il desiderio di far tappa a Napoli e le eventuali proposte alternative. Quello del club di via Aldo Rossi resta in bilico, a meno di sorprese, tra due nomi: Paulo Fonseca o Roberto De Zerbi. Oggi i candidati sono soltanto loro.

