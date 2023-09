Pogba sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping  

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso in via cautelare il giocatore della Juventus, Paul Pogba, dopo la positività al testosterone riscontrata nel corso del controllo antidoping del 20 agosto, dopo la prima giornata di campionato contro l’Udinese.

Di seguito la nota del Tribunale Nazionale Antidoping in cui si annuncia la sospensione in via cautelare di Paul Pogba:

“Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta: Paul Labile Pogba per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metaboliti del testosterone di origine non endogena (I risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l’origine esogena dei metaboliti)”.