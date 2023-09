Braga-Napoli / Garcia conferma Rrahmani-Juan Jesus, Olivera e Politano titolari

Natan partirà dalla panchina, Olivera titolare. In attacco Politano vince il ballottaggio con Raspadori. Il centrocampo è quello solito

Manca poco all’inizio di Braga-Napoli, l’esordio in Champions League degli azzurri. Rudi Garcia deve allontanare i fantasmi che aleggiano sulla sua panchina dopo le prestazioni opache in campionato. Contro il Braga servirà la partita perfetta ai campioni d’Italia, aspettando i gol di Kvaratskhelia e Osimhen. Cajuste in tribuna per affaticamento muscolare.

Di seguito le formazioni ufficiali di Braga-Napoli.

Braga (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakatè, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Djaló, Ricardo Horta, Bruma; Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia.

