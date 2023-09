Garcia: «Kvara? Sa di aver sbagliato ma non è un problema»

A Mediaset è tornato sul gesto del georgiano dopo la sostituzione col Genoa: «L’importante è che non sia nervoso perché non segna»

Dal Portogallo, dove il Napoli è arrivato ieri sera e dove oggi scenderà in campo per la prima sfida di Champions contro il Braga, l’allenatoreRudi Garcia è intervenuto a Mediaset

«Voglio un Napoli continuo, subito in partita, ripartendo dalle buone cose fatte nel primo tempo con la Lazio e nel secondo col Genoa senza citare le prime due vittorie in campionato. La Champions è un altro libro che si apre, ci sono solo sei partite, per questo bisogna iniziare forte. Tre punti sarebbe un ottimo inizio ed è questo il nostro obiettivo»

Voglio cazzimma?

«L’abbiamo avuta a Genova sul 2-0 altrimenti non l’avremmo pareggiata. Certo abbiamo comunque perso due punti, ma ora pensiamo alla Champions. Dovremo essere bravi con la palla ed essere più efficaci in zona gol: prendiamo troppo poco la porta. In fase difensiva serve cazzimma dall’inizio e non solo per un tempo»

Siamo sotto esame?

«In campionato siamo la squadra da battere ma è normale da campioni d’Italia, dobbiamo sempre farci trovare pronti. Ma ora pensiamo al Braga. In campionato vogliamo migliorare questo quinto posto che non ci piace, ma ora testa al Braga che è una buona squadra che giocherà in casa»

Gesto Kvaratskhelia?

«Io parlo con tutti, anche con lui. Sa di aver sbagliato ma non è un problema, l’importante è che non sia nervoso perché non segna. Come gli ho spiegato, si deve concentrare solo sul giocare bene e pensare di essere decisivo non solo con il gol, che arriverà da solo, ma anche con gli assist»

In campo i titolarissimi?

«Non so chi avete in mente quindi non so rispondere(ride, ndr). Vedrete in campo chi giocherà. Sorprese? Vediamo, importante è che tutti stiano bene»

