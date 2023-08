«Victor, se gli arabi ti offrono 25 milioni l’anno che fai? Non vi dico cosa ha risposto»

Ormai Akatugba, il giornalista nigeriano amico di Osimhen, ci ha preso gusto e sui social gioca con le ansie da rinnovo dei tifosi

“La vita è divertente”, scrive su Twitter il giornalista nigeriano Oma Akatugba ormai famoso per essere amico di Osimhen. Ci ha preso gusto: la saga del rinnovo va avanti e lui gioca un po’ con le ansie dei tifosi del Napoli sui social. Stavolta svela un piccolo retroscena: “Ricordo di aver preso in giro Victor sull’Arabia Saudita una notte a sua casa, a Napoli. Ero appena tornato dall’Arabia Saudita e sono andato a Napoli da lui. Mi ha chiesto ‘Fratello, vai in Arabia, com’è quel posto?’. Ho detto che è un posto carino, con tantissimi soldi. Poi gli ho detto: ti faccio una domanda, se ora ti viene a prendere un club saudita e ti offre 25 milioni all’anno, che fai? Non rivelerò ciò che mi risposto”.

