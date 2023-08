Tonino Zorzi, ‘o Paron: vinse una Coppa delle coppe con la Partenope Napoli

Scomparso a 88 anni. Goriziano aperto al mondo e alla modernità, può essere considerato il padre della nuova pallacanestro italiana

‘O Paron era semplice, la sua pallacanestro mischiava il carattere schivo di un goriziano aperto al mondo ad una modernità sempre in aggiornamento. Vinse lo scudetto con Varese da giocatore nel 1961 poi le imprese. Una coppa europea a Napoli nel 1970 e le promozioni con la Reyer Venezia e con la Viola Reggio Calabria. Tonino Zorzi è stato tra i più longevi coach in attività, a lui si può dare senza timore di smentita il titolo di padre della nuova pallacanestro italiana. A Napoli segnò il passaggio della città alla storia dello sport a spicchi. La sua Partenope con Miles Aiken, Giovanni Gavagnin, Jim Williams, Antonio Errico, Carlos Alberto d’Aquila, si aggiudicò la coppa delle coppe lasciando un segno indelebile.

Una personalità forte, a tratti rigida ma che lasciava trasparire una empatia unica con lo staff e i suoi atleti che, negli anni, lo hanno sempre stimato e ricordato con profonda riconoscenza e stima. Soprattutto i giovani allenatori che egli ha formato nel corso della sua carriera. Se ne è andato a 88 anni e pure, pochi mesi fa, contattò Roberto Di Lorenzo per chiedergli di aiutarlo a trovare una squadra giovanile da allenare. Quell’odore di parquet, il rumore delle scarpe e dei palloni sul campo non lo aveva mai lasciato un attimo; nella sua mente la voglia di ritornare in shorts e fischietto era rimasta intatta.

L’insegnamento prima dei risultati, il miglioramento tecnico attraverso il gioco. Il risultato era sempre la fine di un percorso e non l’immediatezza. Tonino Zorzi fu inserito nella Italia Basket Hall of Fame nel 2010, nel cuore dei napoletani a spicchi da molto prima, da quando Napoli ha avuto la fortuna di averlo come coach e fondatore di una nuova passione sportiva. La pallacanestro.

ilnapolista © riproduzione riservata