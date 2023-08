Spalletti, «la clausola non può comprimere il diritto del lavoro, anche se firmata dalle parti»

A Sky l’esperto di diritto sportivo Fantini: «Un impatto così rigido potrebbe presentare dubbi e profili di non compatibilità con la Costituzione»

A Sky si torna sulla vicenda Spalletti Nazionale De Laurentiis. Secondo Sky, i rapporti tra la Nazionale e il Napoli si sono interrotti. Come detto, l’eventuale contenzioso sarebbe tra il Napoli e Spalletti. A Sky informano e raccontano che sia la Federcalcio sia Spalletti stanno ascoltando pareri legali, «perché non è detto che la clausola possa essere considerata valida anche se sottoscritta da entrambe le parti».

Spalletti e De Laurentiis hanno risolto il loro diritto del lavoro ma c’è questo accordo suppletivo.

A Sky ha parlato Alberto Fantini esperto diritto sportivo dello studio Tonucci

«Ci sarebbe questa clausola che impedisce a Spalletti di poter fare l’allenatore e fare quello che è il suo mestiere, né in qualsiasi altro club né addirittura in Nazionale. Questa clausola pone un problema di tenuta e compatibilità della tutela del diritto del lavoro. Un impatto così rigido potrebbe presentare dubbi e profili di non compatibilità con la stessa costituzione perché riguarda la tutela del diritto del lavoro e quindi profili di nullità anche se sottoscritta da entrambe le parti».

E ancora:

«La clausola non si inquadra ragionevolmente nel patto di non concorrenza. Qui non può ravvisarsi concorrenza tra Italia e Napoli».

