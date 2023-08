Rubiales potrebbe dimettersi venerdì, l’inchiesta Fifa è stata il colpo di grazia (Marca)

Troppe pressioni politiche e mediatiche, la Spagna rischia di perdere il Mondiale 2030. Rubiales sta cedendo

Luis Rubiales sta pensando di fare un passo indietro e lasciare la presidenza della Federcalcio spagnola. Lo scrive l’edizione on line del quotidiano sportivo spagnolo Marca.

L’apertura del procedimento disciplinare nei confronti di Rubiales da parte della Fifa è stato il colpo definitivo alla resistenza e all’idea di poter continuare a essere il capo del calcio spagnolo. La Fifa ha agito in fretta, dal momento che le scadenze richieste dall’opinione pubblica e quelle della giustizia sportiva non sono sempre le stesse. Da Zurigo sono stati applicati gli articoli 13.1 e 13.2 per avviare il fascicolo. La Uefa per il momento tace, ma la preoccupazione per ciò che sta accadendo con uno dei suoi vicepresidenti è massima.

Prosegue Marca scrivendo che molti giocatori stavano già iniziando a voltare le spalle a Rubiales.

Dall’incertezza di martedì e mercoledì si è passato ai dubbi e all’ipotesi dimissioni di giovedì mattina. La pressione mediatica e politica comincia a diventare insopportabile.

Scrive Marca che Rubiales potrebbe dimettersi all’assemblea di venerdì, ma nella Federazione nessuno esclude più nulla. La pressione si sta moltiplicando e l’addio di Rubiales potrebbe arrivare in qualsiasi momento.

Il mondo del calcio lo sta chiedendo. Non dimentichiamo che la candidatura ai Mondiali 2030 sta entrando nella fase decisiva e tutte le polemiche stanno togliendo alla Spagna la possibilità di organizzare i Mondiali.

