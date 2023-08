Rubiales, anche la Fifa ha avviato un procedimento disciplinare

La commissione disciplinare sta indagando sulla violazione dell’articolo “comportamento offensivo e violazione dei principi del fair play”

Anche la Fifa ha avviato un procedimento disciplinare contro il disciplinare contro il presidente della federazione spagnola Luis Rubiales. Leggiamo dalla Süddeutsche Zeitung:

“La Fifa riafferma il suo impegno senza riserve al rispetto dell’integrità di tutti gli individui e pertanto condanna fermamente qualsiasi comportamento contrario», ha affermato l’associazione mondiale. Non verranno fornite ulteriori informazioni fino alla “decisione finale”.

La Commissione Disciplinare della Fifa sta indagando sulla violazione dell’articolo 13 del proprio regolamento, intitolato “Comportamento offensivo e violazione dei principi del fair play”. Rubiales è vicepresidente della Uefa.

Ricorda il quotidiano tedesco che

il comportamento del 46enne aveva scatenato grandi critiche e indignazione. «Quello che abbiamo visto è inaccettabile», ha detto il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. La federazione spagnola ha convocato per questo venerdì un’assemblea generale straordinaria. Rubiales aveva ammesso, con ritardo, un errore lunedì.

Il sindacato delle giocatrici spagnole FutPro ha chiesto “misure esemplari”. Tali azioni “non dovrebbero mai restare impunite”, si legge in un comunicato, che include anche una dichiarazione di Hermoso la calciatrice baciata. “Il mio sindacato FutPro, in collaborazione con la mia agenzia Tmj, si prende cura della difesa dei miei interessi ed è l’interlocutore in questa vicenda”.

