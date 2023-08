Raspadori, nessuna trattativa: il Napoli ha solo reso effettivo l’accordo della scorsa estate (Gazzetta)

Finito l’anno di prestito, Jack si lega ufficialmente al Napoli in via definitiva per altre cinque stagioni, il limite previsto dai regolamenti

Giacomo Raspadori ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. Ieri l’attaccante ex Sassuolo ha firmato un prolungamento fino al 2028. Non è stata una vera e propria trattativa, scrive la Gazzetta dello Sport: è stato semplicemente reso effettivo l’accordo che Raspadori aveva sottoscritto con De Laurentiis la scorsa estate.

“Giacomo Raspadori ha prolungato il suo accordo fino al 2028: non c’è stata una trattativa vera e propria, semplicemente è stato reso effettivo l’accordo che De Laurentiis e giocatore avevano preso già la scorsa estate, quando l’attaccante fu prelevato dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto. Così, finito l’anno di prestito, ecco che Jack si lega ufficialmente al Napoli in via definitiva per altre cinque stagioni. Del resto, in Italia il limite massimo previsto dal regolamento è di cinque anni. In questo caso c’è il “più uno”, figlio del prestito della prima stagione. Raspadori e il presidente sono stati immortalati sui social sorridenti, con il contratto nuovo sul tavolo e le penne in mano. Messaggio chiaro: Jack sarà uno dei protagonisti del futuro azzurro”.

Il Napoli sa che Raspadori è importante e che può essere un jolly da giocarsi nel corso della stagione. Garcia lo sta provando in più posizioni. Jack può andar bene “nel tridente d’attacco, da esterno destro o sinistro, oppure sulla trequarti, dove rapidità di piede e di pensiero possono far saltare il banco da un momento all’altro. Ma anche da centravanti, per far rifiatare Osimhen o prenderne il posto quando ci sarà la Coppa d’Africa“.

“Garcia lo sta studiando e provando soprattutto nel tridente: sa che Raspadori ha qualcosa di speciale e vuole che quella magia possa essere una nuova arma letale per l’attacco del suo Napoli”.

Ieri l’annuncio del Napoli sul rinnovo di Raspadori:

“La Ssc Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Raspadori fino al 30 giugno 2028”.

