Osimhen: il rinnovo è alle battute finali, mancano pochi dettagli legali, poi l’annuncio (Sky)

Sky Sport dà il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli alle battute conclusive. Mancherebbero soltanto alcuni dettagli legali prima dell’annuncio ufficiale. Si va verso il prolungamento del contratto con adeguamento dell’ingaggio e una doppia clausola di risoluzione, una per l’Europa ed una, più alta, per l’Arabia Saudita. A dichiararlo, a Sky Sport, è l’inviato dell’emittente in Abruzzo, Francesco Modugno.

Modugno ha anche chiarito che i dieci incontri tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, sono serviti soprattutto a discutere la questione relativa ai diritti d’immagine, questione ormai risolta.

L’intenzione del club e del giocatore è quella di arrivare quanto prima all’annuncio ufficiale, se possibile entro domani, data di chiusura del ritiro estivo del Napoli.

Ieri, proprio a Sky Sport, il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha parlato così di Victor Osimhen, confermando che l’attaccante del Napoli resterà nel club:

«Osimhen resta. Ha altri due anni di contratto, dove dovrebbe andare? I contratti si rispettano da entrambe le parti. Finché la bilateralità c’è e non pende mai tutta da una parte o dall’altra, si va sempre d’amore e d’accordo. E con Osimhen la bilateralità c’è dal primo momento. Quindi state sereni e tranquilli».

