Nainggolan: «Lukaku si divertirà di più in una piazza come Roma che in altre un po’ noiose»

L’ex Roma al CorSport: «In Italia giudicano senza sapere, nessuno sa cosa sia accaduto tra lui e l’Inter»

L’ex centrocampista della Roma Radja Nainggolan ha parlato al Corriere dello Sport dell’arrivo di Lukaku:

Ha visto lo spettacolo dei settemila tifosi a Ciampino?

«Sì, l’ho seguito ed è stato emozionante. Però ti posso dire una cosa? Se domani tornassi ci sarebbero ancora più tifosi di quanti ne ho visti a Ciampino martedì».

Su Lukaku:

«Sono davvero felice che sia alla Roma. Quindi che abbiamo condiviso in tempi diversi, anche la maglia giallorossa. È stato un colpo importante per il club. Ha la mentalità vincente, del grandissimo giocatore. Del professionista. Io lo conosco benissimo, è un ragazzo perbene che dà tutto per la squadra. Non crea problemi, è concentrato sul gruppo e sull’obiettivo».

Sentendolo nell’ultimo periodo, tra le varie trattative che lo coinvolgevano, cosa si sente di dire alla piazza giallorossa?

«Ricordatevi che se Romelu si sente amato, dà sempre qualcosa in più. Ha bisogno di avvertire l’intensità del legame con l’ambiente, con la piazza, con i tifosi. Se percepisce il feeling, in campo arriverà a dare oltre il massimo. Per questo penso che Roma sia la piazza perfetta, è uno degli attaccanti più forti degli ultimi anni».

Tra Lukaku e l’Inter non è finita bene…

«Facile giudicare senza sapere bene i fatti. Io non so la verità, quindi preferisco non parlarne. Invece qui in Italia è sempre la stessa storia: chiacchierano, sentono, parlano… Poi la verità nessuno la sa. Non mi piace quello che fin qui si è detto sulla vicenda e neanche quello che dicono sulla Roma, che ci è andato perché non aveva altre off erte, perché non c’era nessuno che lo voleva. A parte che nessuno lo sa, ma se anche fosse? Il calcio è così e non ci sarebbe niente di male. Anzi, ti dirò di più: si divertirà di più in una piazza come Roma che in altre piazze un po’ noiose… Roma gli darà tanto e lui darà tantissimo ai tifosi».

