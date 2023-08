Lukaku: «Sono nervoso. Domani volo a Roma per firmare»

Al sito belga Het Laatste Nieuws. C’è stata una videochiamata con Mourinho, il Chelsea chiede le stesse condizione chieste all’Inter lo scorso anno

La telenovela Lukaku sembra finita. L’attaccante del Chelsea ha rilasciato alcune dichiarazione al sito belga Het Laatste Nieuws confermando l’indiscrezione di mercato che riguarda la Roma. Mourinho è ancora alla ricerca di un attaccante da affiancare a Dybala e che possa fare la staffetta con Belotti (Abraham ai box almeno fino a febbraio 2024). A gambe all’aria la trattiva con l’Inter, sfumata la Juventus, mai preso seriamente in considerazione il Tottenham, né l’Arabia Saudita; a Lukaku è rimasta la Roma. E alla Roma è rimasto solo il Belga.

Intercettato dal sito belga, l’attaccante 30enne ha dichiarato:

«Sono nervoso. Domani volo a Roma per firmare».

Scrive poi Laatste Nieuws:

“Romelu Lukaku ritroverà alla Roma l’allenatore portoghese José Mourinho, con il quale ha avuto una videochiamata ieri. Sul tavolo il prestito del giocatore, gli italiani sono a Londra per trattare. Intanto Lukaku è al torneo giovanile a Boom, dove suo figlio gioca le sue prime partite con l’Anderlecht“.

Con Mourinho Big Rom ha già lavorato ai tempi del Chelsea. Su lui, due anni fa, il tecnico portoghese diceva:

«Lukaku è un orso. Ma è anche un ragazzo che ha bisogno d’amore di sostegno e della sensazione di sentirsi importante».

I capitolini non giocheranno la Champions, ma almeno il belga potrà mettersi in mostra in Europa League. Ora resta da chiarire il nodo ingaggio:

“Il belga sarebbe disposto ad ridursi parte del suo stipendio. Il Chelsea chiede le stesse condizioni dello scorso anno all’Inter. Ciò significa un prestito di otto milioni di euro, più bonus. Inoltre la Roma sarebbe disposta a pagare sette degli undici milioni di euro netti dello stipendio del ‘Big Rom’“. Si tratta con la volontà di tutte le parti verso accordo totale. Prestito oneroso a €5m senza obbligo di riscatto tra i due club e giocatore pronto a ridursi a €7-8m l’ingaggio. Un grande colpo di mercato che mette tutti d’accordo. Sempre più vicini. @SkySport #Lukaku 🔥🔥 pic.twitter.com/ZJiMAoL5Sr — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 26, 2023

