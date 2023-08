Lozano al Los Angeles: il Napoli chiuderebbe a 15 milioni, c’è tempo fino a stanotte (CorMez)

Per il messicano è pronto un quadriennale a 5 milioni e mezzo di dollari a stagione. In Mls il mercato chiude stanotte, si tratta

Oggi il calciomercato della Mls chiuderà i battenti. Per Hirving Lozano al Los Angeles è una corsa contro il tempo. Difficile, scrive il Corriere del Mezzogiorno, che l’affare possa chiudersi in giornata: più probabile che tutto venga rinviato a gennaio. Il Napoli è partito da una richiesta di 20 milioni ma la sensazione è che si potrebbe chiudere anche con 5 milioni in meno.

“A Rivisondoli è stato avvistato anche Barry Whelan, uno dei procuratori di Hirving Lozano. Oggi (domani di primo mattino considerando il fuso orario) chiude il calciomercato in Mls, poi fino al 2 settembre ci sarà spazio solo per gli svincolati, una storia che riguarda il Chucky Lozano. Il Los Angeles Fc è fortemente interessato, è difficile che l’affare si riesca a chiudere in giornata, se fosse possibile la trattativa potrebbe riproporsi a gennaio. La proposta per il calciatore è di buon spessore a livello economico: un triennale a 5,5 milioni di euro. Il Napoli chiede 20 milioni di euro ma l’impressione è che si potrebbe chiudere anche intorno ai 15 milioni“.

Anche il Corriere dello Sport scrive di Lozano:

“Barry Whelan, manager dell’agenzia che cura gli interessi di Hirving Lozano, ha salutato ieri mattina Aurelio De Laurentiis, se n’è andato nel suo elegante vestito di lino, e ha portato con sé l’ultima richiesta del Napoli da girare ai Los Angeles Fc. In America, per la precisione in California, si erano appena addormentati, a quell’ora non era consigliabile telefonare, però ora che si sono svegliati (e da un po’) conoscono i margini per trattare la cessione del Chucky, tra un anno libero a parametro zero: per farlo subito, invece, e possibilmente entro la mezzanotte del 2 agosto, ci vorranno una ventina di milioni di euro, la cifra stabilita in epoca non sospetta da Adl per cedere il messicano, al quale andrebbe un quadriennale da mille e una notte, cinque milioni e mezzo di dollari, e la possibilità di diventare uomo immagine del proprio Paese in vista del prossimo Mondiale”.

La Gazzetta parla di “corsa contro il tempo, con un finale difficile da ipotizzare“.

“Per Hirving Lozano in Mls bisogna fare in fretta e chiudere tutti gli accordi entro la mezzanotte di oggi a New York (le 6 del mattino di domani in Italia). Difficile, molto difficile”.

“per Lozano è pronto un contratto triennale da 5,5 milioni netti a stagione da parte del Los Angeles FC, per il Napoli la prima offerta – probabilmente anche quella definitiva – è di 10 milioni di euro. Poco, visto che De Laurentiis vorrebbe incassare almeno il doppio dall’uscita del messicano, titolare di un altro anno di contratto con il Napoli a 4,5 milioni netti”.

ilnapolista © riproduzione riservata