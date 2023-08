Lozano: il Los Angeles Fc offre 10 milioni, De Laurentiis ne chiede 15 (Tmw)

È scontro con il messicano perché il presidente del Napoli non farà sconti ed è pronto a lasciarlo fuori rosa se non dovesse rinnovare

Il destino di Hirving Lozano sembra segnato. Sicuramente non giocherà più con la maglia del Napoli, sul messicano ci sono gli americani del Los Angeles Fc che però offrono solo 10 milioni.

De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciar andare il messicano per meno di 15 milioni, cosa che sta portando allo scontro con il calciatore. Come scrive Tuttomercatoweb:

“Nella giornata di ieri, inoltre, è andato in scena un incontro nel ritiro di Castel di Sangro, tra lo stesso De Laurentiis e l’entourage del messicano, in attesa di sviluppi che potrebbero portare alla definitiva fumata bianca, anche perché il patron azzurro è pronto a lasciare fuori rosa il giocatore“.

Lozano avrebbe già l’accordo con il club americano. A Los Angeles guadagnerebbe 20 milioni di euro lordi a stagione per tre anni. Il contratto del messicano scade il 30 giugno 2024, lui non ha alcuna intenzione di rinnovare a cifre più basse e De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare al prezzo di 10 milioni.

“L’anno scorso Lozano è stato uno degli artefici dello scudetto del Napoli, visto che in campionato è sceso in campo 32 volte mettendo a segno tre reti e fornendo altrettanti assist, oltre ad aver giocato nove gare in Champions League segnando un gol. Adesso le strade potrebbero dividersi, non senza alcuni strascichi, che rischiano di rovinare un rapporto che aveva portato al tricolore dei campani”.

