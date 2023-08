La notizia più preoccupante l’ha data Osimhen con le sue parole a fine partita

Delizioso Zielinski. Da rivedere Cajuste, al momento Anguissa è di un altro pianete. Bene Juan Jesus ma giocheremo con lui?

Cesare – Caro Guido vittoria beneagurante del Napoli all’esordio in campionato contro un modesto Frosinone. Il Napoli è sembrato inizialmente un po’ imballato rispetto agli avversari, poi ha cominciato a sviluppare il suo gioco e si è vista tutta la differenza. Poi dopo un’ora di gioco gli azzurri sono calati ma i cambi hanno ridato energia e fatto riprendere il pallino del gioco e mettere in sicurezza il risultato con il terzo gol.

Guido – Cesare chiariamo che è difficile esprimere giudizi alla prima partita. Forse la notizia più significativa e preoccupante sta nelle dichiarazioni di Osimhen al termine dell’incontro. “Fino alla fine della campagna acquisti tutto può succedere” apre uno spiraglio sinistro. Sul match dico di aver visto due giocatori sontuosi: Anguissa e Zielinski. Su quest’ultimo c’è anche da rimarcare che ci ha fatto capire che esistono ancora le favole e che non per tutti il dio denaro è la cosa più importante nella vita.

Cesare – Raspadori si è dato un gran da fare ma l’assenza di Kvara, in particolare se manca anche Mario Rui, rende l’azione del Napoli un po’ più prevedibile perché le trame più pericolose si sviluppano prevalentemente a destra avendo Raspadori (e anche Elmas, elencando i due più probabili sostituti) caratteristiche completamente differenti dal georgiano. E quindi dobbiamo dire che nel gioco delle coppie è proprio Kvara l’unico a non avere un reale sostituto di ruolo. Concordo con l’ottima partita stasera di Zielinski anche se il polacco si è esibito in una serie di tiracci da fuori area. E pure è strano, dicono che in allenamento fa dei gol da fuori area con dei tiri incredibili. Tra i nuovi Cajuste mi è sembrato un po’ macchinoso come nelle occasioni del procurato rigore e dell’ammonizione. Secondo me è da rivedere.

Guido – Non azzarderei giudizi. Lo svedese ha fatto anche vedere qualche buono sprazzo andando più volte a smarcarsi sulla destra in area. Lasciamogli il tempo di inserirsi anche se è evidente che Anguissa è di un altro pianeta. Infatti, rientrando in extremis da un infortunio, sostituendo all’intervallo proprio Cajuste, ha fatto una ottima partita. Anche Lobotka è cresciuto dopo il suo ingresso in campo. Su Raspadori dico che con le sue doti tecniche e il suo senso del goal deve trovare sempre posto in squadra.

Cesare – Per quanto riguarda il nuovo centrale difensivo Natan sono rimasto un po’ perplesso dal suo mancato impiego e il fatto che si giochi il posto con Juan Jesus non mi entusiasma pensando che è stato acquistato per sostituire il fuoriclasse Kim. Inoltre nella costruzione del gioco Garcia sembra affidarsi molto ai centrali difensivi e anche in questo Juan Jesus ha meno attitudine. Comunque vediamo gli sviluppi, il completo inserimento dei nuovi e facciamo lavorare Garcia.

Guido – Su Natan sospendo il giudizio. Devo ribadire che Juan Jesus ha giocato un’ottima partita sia pure contro avversari modesti. Mi è sembrato di cogliere una certa disposizione di Garcia alle verticalizzazioni e al contropiede. La squadra sembra pressare meno e a tratti, per quanto poco valgano i numeretti, mi è sembrata disposta con il 4-4-2 che dovrebbe favorire le caratteristiche di Raspadori. Elmas poi è il prototipo del giocatore moderno cui nessun tecnico rinuncia. Quando hai un problema in qualunque zona di campo lo butti dentro e fa la sua parte.

Cesare – Comunque, al di là del dubbio sulla sostituzione di Kim, non dimentichiamoci che il Napoli ha gli stessi giocatori titolari del vincente anno scorso e che le altre squadre andando bene ad analizzare fino ad oggi la campagna acquisti, sembrano tutte chi più e chi meno indebolite. E speriamo che il presidente riesca a trattenere fino alla fine (fino al 31 agosto, come dicevi anche tu in apertura, non sono tranquillo con gli arabi) l’iradiddio Osimhen, che ieri con una grande doppietta e una grande partita ha confermato di essere il trascinatore di questa squadra, e anche l’ottimo Zielinski.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: distratto; Guido: imbambolato

Di Lorenzo – Cesare: grande; Guido: grande

Olivera – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Rrahmani – Cesare: buono; Guido: buono

Juan Jesus – Cesare: buono; Guido: ottimo

Cajute – Cesare: da rivedere; Guido: s.v.

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Zielinski – Cesare: ottimo; Guido: delizioso

Politano – Cesare: ottimo; Guido: ottimo

Osimhen – Cesare: iradiddio; Guido: incontenibile

Anguissa – Cesare: ottimo; Guido: favoloso

Elmas – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Simeone – Cesare: buono; Guido:s.v.

Mario Rui – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Ostigard – Cesare:s.v.; Guido:s.v.

Garcia – Cesare: buono; Guido:ottimo

