La Federcalcio spagnola pubblica la foto di Hermoso che solleva Rubiales (o è lui che salta?)

In Spagna siamo agli inizi di quella che potrebbe essere una battaglia epocale. Ieri il presidente della federcalcio Rubiales ha fornito la propria versione dei fatti dell’ormai celebre bacio estorto alla calciatrice Hermoso. Ha detto che si è trattato di un bacio consensuale, in un clima di euforia, che ha chiesto il permesso di baciarla e che prima era stato sollevato dalla calciatrice.

La giocatrice ha seccamente smentito in un doppio comunicato, uno personale e uno del sindacato Futpro.

Nella notte la federcalcio annuncia in un comunicato che presenterà azioni legali contro la gravità del comunicato stampa di Futpro. E si difende con quattro foto tra Rubiales e Hermoso. In due di queste, la calciatrice sembra sollevare Rubiales. Non sappiamo se si tratta di un salto del presidente.

“Le prove sono inconfutabili. Il presidente non ha mentito”.

