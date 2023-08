La dieta Giuntoli ha fatto risparmiare alla Juventus 70 milioni (Gazzetta)

È stato preso per questo: addio a Di Maria, Cuadrado, Paredes, ora ci prova con Bonucci e Kostic. Con Arthur ha risparmiato il 40%

Cristiano Giuntoli è stato preso dalla Juventus per tagliare. Sforbiciare. Risparmiare. Questo è il suo compito. Il compito che l’azienda gli ha assegnato.

Come ricorda la Gazzetta, la Juventus lo ha aspettato fino a luglio

perché lo considera l’uomo giusto per ricostruire una Juve sana e vincente, puntando sui giovani, snellendo la rosa e riducendo il monte ingaggi. Il nuovo d.t. ha avuto due mesi scarsi per lavorare, ma ha già ottenuto i primi risultati, risparmiando circa 70 milioni tra cessioni, ammortamenti e stipendi.

E ora proverà a sbolognare anche Bonucci e Kostic.

Fin qui il monte stipendi è passato da 95 milioni netti nel 2022-23 agli 83,5 della stagione in corso. A

Addio a Di Maria e Cuadrado, non riscattato Paredes, la Juventus ha risparmiato 18 milioni netti. In più risparmierà, almeno in parte, sullo stipendio di Arthur pagato al 40% dalla Fiorentina. Lui guadagna circa 6 milioni.

