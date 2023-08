Giuntoli alla Juventus è ancora in fase di apprendistato (La Stampa)

Il nuovo ds deve ancora entrare nei meccanismi di un ruolo di riferimento pubblico che a Napoli veniva interpretato da De Laurentiis.

Il nuovo corso della Juventus sostenibile ha investito Allegri e sta creando qualche problema di assestamento. Il tecnico è nervoso perché il mercato della Juventus di fatto è stato inesistente (è arrivato il solo Weah e tutti gli obiettivi sono falliti). Giuntoli ancora deve prendere le misure all’ambiente bianconero, come scrive La Stampa.

Il percorso è appena iniziato per la squadra e anche per Giuntoli, l’ultimo ad arrivare e ancora in fase di apprendistato. Il rapporto con Allegri è ottimo, ma il nuovo direttore sportivo deve ancora entrare nei meccanismi di un ruolo di riferimento pubblico che a Napoli veniva interpretato da De Laurentiis. Un passo alla volta, dunque, e una stagione senza coppe può aiutare a lavorare su ogni dettaglio con più calma. Quella che deve ritrovare in fretta lo stesso Allegri, vittima del suo stesso nervosismo.

