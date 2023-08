Inquietante rigore non dato al Bologna contro la Juventus (VIDEO)

In tempo di rigorini, è contro natura la decisione di Di Bello che lascia correre. I giocatori della Juve non avrebbero nemmeno protestato

Inquietante rigore non dato al Bologna contro la Juventus. È successo allo Stadium nel secondo tempo, col Bologna in vantaggio per 1-0 (ora sono 1-1). La squadra di Thiago Motta si è ritrovata con Ndoye da solo a un metro dalla porta su respinta di Perin, il calciatore avrebbe dovuto solo appoggiare, Iling Junior gli è franato addosso in maniera talmente evidente da rendere superfluo l’intervento del Var. E invece l’arbitro Di Bello non ha fischiato e il Var non è intervenuto (il Var è più comprensibile perché l’arbitro certamente ha visto l’intervento e ha incredibilmente deciso che non fosse rigore).

In tempo di rigorini, questo è un rigorone. Sono tre rigori.

Una vergogna inaudita, neanche rivisto al Var. pic.twitter.com/gquLJCvHoA — Alessandro (@90ordnasselA) August 27, 2023

Giocatore del Bologna anticipa quello della Juve che lo travolge da dietro, per arbitro e VAR nessun rigore…#JuveBologna pic.twitter.com/wj8gJLoeDg — Boomerissima (@Boomerissima) August 27, 2023

Urge immagine da dietro che che chiarisca perché il #Var non sia intervenuto a dare rigore al #Bologna. A prima e seconda vista appare abbastanza netto.#JuventusBologna — Giovanni Capuano (@capuanogio) August 27, 2023

