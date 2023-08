Gabri Veiga, De Laurentiis è disposto a pagare 40 milioni se il Celta non farà sconti (CorMez)

Il club spagnolo continua a chiedere l’intero ammontare della clausola. Serve pazienza nella trattativa, ma c’è il sì del centrocampista

Il Napoli fa sul serio per Gabri Veiga. Il sogno di De Laurentiis per il centrocampo sarebbe in realtà Koopmeiners, ma l’Atalanta chiede troppo, la trattativa è difficile e il tempo stringe. Perciò il club partenopeo ha individuato un’alternativa importante, quella che porta a Gabri Veiga del Celta Vigo. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il Napoli è disposto a pagare l’intero ammontare della clausola rescissoria, 40 milioni, se il Celta non gli farà uno sconto per il centrocampista.

Il quotidiano scrive:

“Il club azzurro è disposto anche a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro se il Celta non farà sconti. Veiga ha l’identikit del giovane talento con margini importanti, nell’ultima stagione in Liga ha realizzato 11 gol e 4 assist, ha partecipato all’Europeo Under 21 con la Spagna sconfitta in finale dall’Inghilterra. I contatti vanno avanti dalla scorsa primavera, sembrava un affare impossibile per la concorrenza di Psg, Arsenal e Chelsea ma il mercato è fatto così, è un gioco di attese. Serve pazienza perché gli scenari possono cambiare, ora su Gabri Veiga il Napoli ha la strada spianata, forte della volontà del calciatore”.

Ieri Marca scriveva dell’irremovibilità del Celta riguardo la clausola:

“In queste settimane sono diversi i club che hanno presentato offerte al Celta per Gabri Veiga ma nessuno ha raggiunto la clausola dei 40 milioni fissata per il suo trasferimento e non c’è stata alcuna trattativa possibile. Dalla sede del club di Vigo continuano a fare riferimento a quella cifra e alle dichiarazioni rilasciate il 23 marzo dal presidente Carlos Mouriño, in cui affermava che non avrebbero venduto il calciatore a un prezzo inferiore a quello stabilito nel contratto da lui firmato appena un qualche anno fa, mesi. Quella del Napoli si unisce alle diverse proposte, arrivate principalmente dal Premier, ma nessuna arriva a 40 milioni. Quello che il Celta non ha spiegato è se accetterebbe un’offerta per una cifra inferiore inserendo nell’operazione un calciatore per colmare la cifra. Ad oggi si è sempre fatto riferimento alla clausola, senza ulteriori trattative”.

