Gabri Veiga, il Celta è irremovibile: o 40 milioni o niente (Marca)

L’offerta del Napoli si unisce ad altre provenienti dalla Premier ma la risposta è sempre la stessa: per meno di 40 milioni non si tratta

Il Celta Vigo è irremovibile: o arriverà un’offerta da 40 milioni, oppure Gabri Veiga non si muoverà dal club. Lo scrive Marca.

“In queste settimane sono diversi i club che hanno presentato offerte al Celta per Gabri Veiga ma nessuno ha raggiunto la clausola dei 40 milioni fissata per il suo trasferimento e non c’è stata alcuna trattativa possibile. Dalla sede del club di Vigo continuano a fare riferimento a quella cifra e alle dichiarazioni rilasciate il 23 marzo dal presidente Carlos Mouriño, in cui affermava che non avrebbero venduto il calciatore a un prezzo inferiore a quello stabilito nel contratto da lui firmato appena un qualche anno fa, mesi”.

Nelle ultime ore il Napoli ha proposto 30 milioni, che il Celta infatti ha rifiutato. Ma quella del Napoli non è la sola offerta per Vigo.

“Si unisce alle diverse proposte, arrivate principalmente dal Premier, ma nessuna arriva a 40 milioni. Quello che il Celta non ha spiegato è se accetterebbe un’offerta per una cifra inferiore inserendo nell’operazione un calciatore per colmare la cifra. Ad oggi si è sempre fatto riferimento alla clausola, senza ulteriori trattative”.

Intanto, Gabri Veiga continua a lavorare con Rafa Benítez, felice di poter contare ancora sul centrocampista. In linea di massima domenica, scrive Marca, sarà in rosa contro l’Osasuna, per l’esordio in campionato a Balaídos.

ilnapolista © riproduzione riservata